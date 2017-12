Concerto di Natale a Pirri

Concerto di Natale che si terrà il 27 dicembre 2017 presso il Teatro La Vetreria, alle ore 20.30.



Saranno presenti i due Cori Polifonici nuoresi: Su Nugoresu e Nugoro Amada, che partecipano al progetto 'A Diosa'. Come saprete: "Nuoro si appresta a candidarsi come Capitale Italiana della Cultura per il 2020 e quale miglior biglietto da visita potrebbe offrire se non la più celebre canzone d’amore Sarda? Nuoro ha scelto la canzone “Non Potho Reposare“, tratta dalla poesia “A Diosa” scritta nel 1915 dal poeta e avvocato sarulese Badore Sini e musicata con la collaborazione del compositore e maestro Giuseppe Rachel, come porta bandiera per la propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura.





Per l’occasione, grazie al Progetto A Diosa, i vari cori cittadini “Coro di Nuoro”, “Coro Barbagia”, “Coro Ortobene”, “Amici del Folklore”, “Sos Canarjos”, “Nugoro Amada”, “Su Nugoresu” (Gli ultimi due cori saranno nostri ospiti) e il tenore lirico Piero Pretti, nella parte del solista, uniranno le proprie forze e le proprie voci per interpretare la celebre canzone.



La versione scelta per questo progetto è quella armonizzata nel 1953 e incisa per la prima volta nel 1966 dal maestro Banneddu Ruiu, celebre compositore nuorese recentemente scomparso. Nel corso della serata verrà presentato il video del progetto, ideato dall'Associazione Presenza Isole Comprese, realizzato da Renzo Gualà, con la direzione artistica di Alessandro Catte. A fine serata saranno in vendita i CD dei cori polifonici,



L'evento verrà presentato da Giuliano Marongiu. Un evento importante da non perdere, abbiamo ancora degli spazi liberi per i vostri sponsor, vi aspettiamo. Per info telefonare al 3403904393.