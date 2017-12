Escursione in miniera: da grotta Santa Barbara al Villaggio Normann

Terza tappa del nostro viaggio alla scoperta del mondo minerario è la Grotta di Santa Barbara situata all'interno della Miniera di San Giovanni a Iglesias, scoperta per caso dai minatori nel 1952, durante lo scavo di un pozzo ascendente che avrebbe dovuto consentire di portare il materiale estratto da un livello all'altro della miniera. La visita prevede l’ingresso in Miniera tramite un trenino motorizzato e un ascensore. L’accesso alla grotta avviene tramite una scala a chiocciola.

La temperatura all’interno della Grotta è compresa tra 16/18 °C.



Dopo il pranzo al sacco, continuiamo la nostra visita guidata in direzione del Villaggio Normann frazione di Gonnesa uno degli angoli più suggestivi del Sulcis-Iglesiente, si trova nel costone del monte di S.Giovanni, tra pini, palme, macchia mediterranea e il mare sullo sfondo.



Normann è un ex villaggio minerario dove abitavano i dipendenti della vicina miniera di San Giovanni.



Programma:

08:00 Appuntamento in Piazza dei Centomila 08:15 Partenza per Bindua

09:45 Circa, Arrivo alla miniera di San Giovanni e visita guidata della Grotta di Santa Barbara

13:00 Circa, Pranzo al sacco

15:30 Circa,proseguimento per il Villaggio Normann e inizio della visita guidata Al termine, Partenza per Cagliari



