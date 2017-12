Trekking di Capodanno a base di Calcare

Per festeggiare insieme l'anno nuovo, vi proponiamo il nostro solito menu speciale a base di calcare.



Due giorni immersi in un ambiente aspro e selvaggio di incomparabile bellezza.



31/12: Escursione :Ololbizzi- Cuile Piddi -Sa Nurca

Cenone e pernotto in cuile (Baunei)



01/01: Escursione : Cengia a Giradili /Grotta S'Erriu Mortu/Perda Longa ( Baunei )



31/12:Percorso poco impegnativo ma molto interessante dal punto di vista paesaggistico per la possibilità di ammirare la zona di Biriala dall'alto.

Visiteremo il cuile Piddi e la frattura di Sa Nurca uno spettacolare passaggio tra due alte pareti. Dopo l' escursione ci dirigeremo verso l'Ovile che si rende disponibile a predisporre una cena a base di prodotti tipici sardi e il pernottamento in pinnettu del



31/12 . LUNGHEZZA: 5km DIFFICOLTA': Medio/Facile

PUNTI DI INTERESSE: Cala Biriola, Cuile Piddi , Sa Nurca



01/01: Il secondo giorno la nostra escursione partirò da l'antico ovile "Us Piggius". il sentiero si sviluppa seguendo un'antica cengia tra imponenti scogliere, bagnate da un mare azzurro che contribuisce ad accentuare ancora di più gli ardui profili verticali delle falesie. Si prosegue in discesa verso "Forrola" e verso la grotta di "S'Erriu Mortu" con la sua sorgente quasi perenne .

LUNGHEZZA: 5km DIFFICOLTA': Medio/facile

PUNTI DI INTERESSE: Punta Giradili, Cuile Us Piggus, Cengia Giradili, Grotta S'Erriu Mortu, Perda Longa. 31/12/17



ORARI E PUNTI D'INCONTRO: -ore 09:00 parcheggi ipermercato "Leclerc", via G. Marconi, Quartu Sant'Elena; -ore 11:00 Bar caffè Baunei Via Orientale Sarda, 169, -differenti punti di incontro sono concordabili in sede di contatto telefonico.



EQUIPAGGIAMENTO PER LE DUE GIORNATE: -SCARPE DA TREKKING (INDISPENSABILI!), abbigliamento comodo, caldo, preferibilmente "a strati", giacca impermeabile, sacco a pelo pesante (o coperta pesante), materassino, torcia. -Pranzo al sacco(per 2 gg), snacks, acqua

N.B. IL PRANZO Del 31/12 e del 01/01 E' AL SACCO ED E' A CURA DEI PARTECIPANTI. E' POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE ALLA SOLA ESCURSIONE DEL 01/01/2017 CENGIA GIRADILI/GROTTA S'ERRIU MORTU/PERDA LONGA (BAUNEI) E' POSSIBILE PRENOTARE FINO ALLA SERA DEL 27/12/2017 (Posti limitati) PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI, UTILIZZATE I SEGUENTI CONTATTI: -mail all'indirizzo: xtremepointsardinia@gmail.com -cellulare: 3477607284 anche wapp Le escursioni sono condotte da GAE regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna ed all'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). L'EVENTO E' SOGGETTO AD UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E PUÒ' SUBIRE CANCELLAZIONE O MODIFICHE (orari, punti di incontro, ecc.) PER MOTIVI CLIMATICI, ORGANIZZATIVI E LOGISTICI.