Trekking Cascata S'Ega Sitzoris

Per smaltire cene e pranzetti xtreme point vi accompagnerà nell'agro di Villacidro, alla scoperta della cascata di S'Ega Sitzoris e del Parco di Villascema. Anche in questa escursione l’acqua sarà l’elemento principale, lo scrosciare dei torrenti accompagnerà il nostro cammino e diversi guadi renderanno il percorso più divertente e avventuroso. Le maestose cime di Genna Magusu, Maguseddu e il famoso Campanile di S'Ega Sitzoris domineranno dall'alto il nostro itinerario.





ORARIO E PUNTO D'INCONTRO:

-ore 09.00 parcheggi "Oviesse", viale la Playa, (Ca); -ore 10.00 Villacidro, fronte "Snack bar" in via Nazionale, ingresso da Villasor.



LUNGHEZZA: circa 6 Km (A/R).

TEMPO DI PERCORRENZA: circa 4 ore, si rientra in giornata. DISLIVELLO: +260 metri. DIFFICOLTÀ': E (escursionistico); il percorso non presenta particolari difficoltà, sono comunque necessari un minimo di allenamento e una buona forma fisica.



EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking, abbigliamento comodo e caldo, giacca impermeabile, eventuale cambio (calze e calzature comprese) da lasciare in auto; pranzo al sacco, snacks, acqua



ADESIONI ENTRO SABATO 23/12 SERA- Le escursioni sono condotte da GAE regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna ed all'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). La proposta è soggetta alla partecipazione di un numero minimo di partecipanti e potrà subire modifiche (orari, ordine delle escursioni, punti di incontro etc) per motivi organizzativi, logistici e climatici.



INFO E PRENOTAZIONI: -mail all'indirizzo: xtremepointsardinia@gmail.com -cellulare: 3477607284 anche wapp