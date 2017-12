Per iniziare il 2018 con il piede giusto ... dentro una scarpa da Trekking! Due giorni di escursioni nel Supramonte di Baunei alla scoperta di Cala Golortizè d'inverno o Punta Giradili in tutta sicurezza accompagnati da una Guida escursionistica esperta ed appassionata.



Pernottamento in Hotel 3* a Baunei e Cenone tipico davanti ad un camino acceso nella spettacolare location dell'Altopiano di Golgo.