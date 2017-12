Trekking dei presepi a Cagliari

Le luci brillano nelle vie di Cagliari e le Feste sono in corso! E' l'occasione per rivedere amici e parenti e perché no, partecipare ad un'attività che vi farà conoscere lo spirito natalizio e creativo della città. Giovedì 28 dicembre e sabato 6 gennaio, organizzeremo una nuova attività': un trekking urbano alla scoperta dei presepi dislocati nei quartieri storici. Sarà l'occasione per fare una bella passeggiata nelle vie del centro, per andare insieme a scovare i numerosi piccoli e grandi presepi che animano la città in questo periodo dell'anno.

Alcuni di questi sono un appuntamento ricorrente tra le attività natalizie altri sono una novità.



DATE E ORARIO D'INCONTRO Giovedì 28 dicembre e sabato 6 gennaio, INCONTRO ore 10:00 PARTENZA DEL TREKKING ALLE ORE 10:10

DURATA E CARATTERISTICHE TECNICHE

Durata: circa 2 ore e 30 min. Il percorso si snoderà per le vie del centro storico. Difficoltà: facile (salite e discese di facile-media percorrenza) * Le persone con eventuali problemi deambulatori devono comunicarlo in fase di prenotazione. ** Si consiglia di indossare indumenti comodi e sportivi adatti ad una passeggiata sostenuta. Portarsi bottiglietta d'acqua

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: - 331 8484742 Alessandra - 335 8340855 Raffaella Per la prenotazione ci occorre: - Nome, cognome e numero dei partecipanti - Recapito telefonico di riferimento della persona o del gruppo

IMPORTANTE: avvertire almeno il giorno prima del tour se si è impossibilitati a partecipare.

PER ULTERIORI INFO Scriveteci alla nostra mail: cagliari.tourist.guide@gmail.com COSTI: Il pagamento avviene in contanti nel luogo e ora d'incontro. Adulto: € 10,00 Ragazzi entro i 13 anni pagano € 5,00, bambini fino ai 6 anni non pagano.