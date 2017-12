"Gospel Explosion" XV Edizione in tour per la Sardegna

GOSPEL EXPLOSION 2017 CEDRIC SHANNON RIVES & BROTHERS IN GOSPEL

Giovane artista, Cedric, conosciuto in America per le sue doti, oltre che di cantante, anche di compositore e attore di musical.

Cedric Shannon è nato nel Missouri, ed ha trascorso la sua infanzia e adolescenza stimolato nella musica e preghiera. Seguendo le orme del padre, Cedric ha iniziato a cantare nel coro giovanile. L'intensità espressiva della sua voce sa coinvolgere l'assemblea fino a fargli percepire una spiritualità e la presenza del Signore.



A 9 anni Cedric cantava già da solista, e a 11 ha fatto il suo primo concerto, accompagnato da un'intera orchestra.

Diplomato in uno dei più prestigiosi Performing Arts Centers d'America, “Central Visual and Performing Arts High School” in St. Louis, Cedric ha perfezionato il suo talento, diplomandosi in musica e teatro, jazz e musical. Attore, cantante, insegnante a 25 anni, Cedric ha esordito nel mercato musicale come artista gospel con l'album "Psalms of Deliverance", vendendo 15.000 copie. Famose negli Stati Uniti le sue "Bow Down" e "Worship Hin", del suo secondo album. Nel 1999 ha fatto parte del cast del musical "Be Careul, What You Pray For", e nel 2004 in "A House Divided", ottenendo grande successo di critica. Nel 2001 l’associazione musicale C-Jam lo porta per la prima volta in Italia e da allora si è esibito in prestigiosi teatri, è stato ospite anche nel Concerto in Vaticano, cantando per Papa Wojtyla. Il 2011 e 2012 lo ha visto protagonista nel mercato del gospel americano con il suo ultimo album SING YOU OUT THE 4 WALLS.



Sarà nuovamente in tour in Europa nel dicembre 2017 per il suo undicesimo anno con il suo nuovo gruppo “Brothers in Gospel” per esplorare nuove sonorita’ e rivisitare i canti gospel tradizionali con nuovi ritmi ed nuova energia.



Per programma, luoghi, date e orari (vedi immagine locandina)



Testo e immagine rilevati dal web