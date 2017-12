Visita a Miniera di Serbariu e parco archeologico di monte Sirai

Il percorso include la visita della galleria sotterranea, della sala argani e della lampisteria sede dell’esposizione permanente sulla storia del carbone, della miniera e della città di Carbonia.

La galleria e la sala argani si visitano esclusivamente con guida, mentre la lampisteria e le eventuali mostre temporanee è prevista la visita libera.



Una volta terminata la visita guidata alla Miniera la nostra giornata prosegue al Ristorante "La Grande Miniera" dove ci aspetta un buonissimo pranzo composto da: Antipasto misto di terra Raviolini alla boscaiola Grigliata mista di carne Verdura Frutta, Vino, Acqua e Caffè



Nel pomeriggio trasferimento al Parco Archeologico di Monte Sirai situato a 3 Km a nord di Carbonia.

Il Parco si presenta articolato in vari settori, che danno la possibilità di visitare l’antica città secondo diversi percorsi:

- L'abitato, nel quale si possono ancora ben distinguere i quartieri, le piazze, le case (di notevole rilevanza sono la “casa Fantar” e la “Casa del lucernario di talco”);

- Le strutture religiose, con il tempio interno alla città e il tophet, santuario riservato ai bambini morti in età perinatale; la necropoli fenicia ad incinerazione, costituita da fosse scavate nella terra o nella roccia, e la necropoli punica, che si compone di tredici tombe familiari a camera scavate nel sottosuolo roccioso.



Programma :

08:00 Appuntamento in Piazza dei Centomila

08:15 Partenza per Carbonia

09:45 Arrivo a Serbariu e visita guidata della miniera

12:30 Trasferimento a Carbonia per il pranzo in ristorante

15:30 Circa, trasferimento al Parco Archeologico di Monte Sirai e inizio della visita guidata

19:00 Partenza per Cagliari



OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA Contributo di partecipazione - 55€ Adulti - 49€ Bambini (3-11)



È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione. Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento.



Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958



Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna