Triomatic Christmas Swing Live a Carbonia

Il TRIOMATIC nasce nell’autunno del 2015 per volontà del M° Lorenzo Zonca insieme alle tre cantanti Maura Olla, Laura Spano e Daniela Casu. Nell'estate del 2017 entra a far parte del trio vocale Annalisa Mameli, sostituendo Daniela Casu. Il trio vocale femminile è una formazione che ha origine nell’America della fine degli anni Venti, sviluppandosi poi durante tutta l’era dello Swing, anni Trenta e Quaranta con successive importanti propaggini anche nel vecchio continente.





La particolarità del repertorio proposto da tale formazione consiste in un ben codificato modo di armonizzare le tre voci (close harmony) creando affascinanti e raffinati impasti vocali che esaltano, amplificandoli, i tratti melodici ed armonici delle melodie. Il repertorio del Triomatic consiste in una riproposizione fedele dei classici americani delle Boswuell, delle Andrew Sisters, delle Puppini Sisters nonché i successi del Trio Lescano che in Italia, fra le due guerre, diffusero questo genere adattandolo in maniera originale all’idioma linguistico ed integrandolo con elementi caratteristici della cultura musicale italiana. Un ulteriore parte del repertorio vede la riproposizione di classici pop anni Cinquanta, Sessanta, Settanta e Ottanta opportunamente rivisitati “in stile” Nel periodo di Natale il Triomatic propone un’ampia selezione di classici natalizi, sempre arrangiati con tipiche ed affascinanti sonorità vocali vintage.