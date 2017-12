Natale 2017 a Villanovaforru

Programma:



Venerdì 15 Dicembre - ore 17.30 Piazza Costituzione

Festa del Natale con boscaioli in gara, coro polifonico Algherese, costeddas fritas, binu cotu e Babbo Natale per i più piccoli



Domenica 17 Dicembre - ore 10.30 Casa degli anziani "Le Rose"

Gli anziani e la popolazione di Villanovaforru incontrano Mons. Roberto Carboni, Vescovo della Diocesi di Ales-Terralba



Domenica 17 Dicembre - ore 18.00 Sala mostre temporanee

Inaugurazione della mostra fotografica "L'Isola che c'è"



Sabato 30 Dicembre - ore 9.30 Sala mostre temporanee

Laboratorio per bambini e ragazzi "Fotografare la storia"



Sabato 6 Gennaio - ore 17.00 Biblioteca Comunale

Tombolissima



Domenica 7 Gennaio - ore 15.00 Piazza Costituzione

Tour dei presepi per le vie del paese