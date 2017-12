"Oggetti animati" mostra personale di Lino Fois a Cagliari

Gli oggetti animati di questa mostra di Lino Fois, messi tutti insieme diventano un racconto, anzi secondo la proprietà combinatoria che permette miliardi di possibilità, diventano infiniti racconti creati con le parole dei lunghi titoli dal senso apparente e la lingua inventata presente in tutte le opere.



Mentre gli oggetti tautologicamente sembrano interpretare alla perfezione le dichiarazioni espresse nei titoli che in questa serie sono articolatamente didascalici e narrano di oggetti che vivono microstorie piene di sentimenti, frustrazioni e aspettative proprie degli esseri umani.

Abituati alle opere di Fois portatrici di poetici mondi sospesi tra senso e nonsenso, complici i calembour e i giochi di parole, ora i fatti narrati attingono al particolare nonsense che appartiene al mondo primigenio dell’infanzia, in cui, oltre agli animali, è normale che vengano umanizzati pennini, addobbi natalizi, vecchie fotografie e palette da spiaggia.



Gli oggetti presentati si animano nelle nostre associazioni mentali facendoci riscoprire la fantasia che nel tempo dell’infanzia dava vita a mondi inventati come riflesso di attese, paure e sentimenti. I luoghi del nostro immaginario diventano il filo conduttore che lega tutte le opere in mostra, offrendo la possibilità di suscitare in noi spostamenti continui tra oggetti desideri e memoria e la conseguente creazione di un racconto interiore che diventa la nostra particolare poesia. Le vecchie fotografie, così come gli oggettini prelevati dalla stanza di qualche ragazzino o le cose dimenticate nell’angolo di una cantina, hanno sicuramente l’aspetto tranquillizzante delle forme create da un bricoleur del ricordo, ma che diventa più enigmatico e nascosto se ci accorgiamo del delicato velo di malinconia che sembra esservi stato appoggiato sopra.



Il tema del tempo, un tempo non lineare, diventa protagonista. Un tempo che chiede una necessaria estensione dello sguardo e una disposizione ad accogliere con lentezza la percezione dell’opera, alla ricerca di una segreta chiave di lettura, di cui abbiamo perso memoria.