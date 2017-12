Speciale Gennaio in miniera ad Iglesias

Percorsi di notevole importanza storica e culturale, dove non mancheranno forti emozioni.



1° Tappa domenica 07 Gennaio: Miniera di Serbariu e Parco Archeologico di Monte Sirai: 2° Tappa domenica 14 Gennaio: Galleria Villamarina e Museo dell'Arte Mineraria 3° Tappa domenica 21 Gennaio: Grotta Santa Barbara e Villaggio Normann: 4° Tappa domenica 28 Gennaio: Miniera di Porto Flavia e Parco di Monteponi

OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA

Contributo di partecipazione - 33€ Adulti - 27€ Bambini (3-11)

Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci.

Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento. Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna