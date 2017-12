Cap d'Any 2017 2018 ad Alghero

5 Dicembre

Ore 10-13.00 / 15-18.00

Atelier di Olivier Grossetête

“Road… sweet home”

XV edizione FESTIVALGUER

a cura di: exPOP teatro

DOVE: Ex mercato ortofrutticolo

Ore 18.00





Fino al 9 dicembre

Mercatino di solidarietà

Mercatino

a cura di: AICCA - Ass.

Italiana Cardiopatici

Congeniti Adulti

DOVE: Torre di San Giovanni

Ore 18.30

Celebrazioni per gli 80 anni dalla morte di

Antonio Gramsci

Get Up Stand Up

Storia di Antonio Gramsci

Progetto “La verità è sempre rivoluzionaria”

a cura di: Ass. Culturale Malik

DOVE: Sala Conferenze Lo Quarter





6 Dicembre

Ore 10-13.00 / 15-18.00

Atelier di Olivier Grossetête

“Road… sweet home”

XV edizione FESTIVALGUER

a cura di: exPOP teatro

DOVE: Ex mercato ortofrutticolo

Ore 16.00





Fino al 6 gennaio

EcoCarosello!

Giostrina ecologica per bambini

a cura di: Giuseppe “Peppe” Cugusi

DOVE: Largo San Francesco

Ore 18.30

Celebrazioni per gli 80 anni dalla morte di

Antonio Gramsci

Nel Mondo grande e terribile

Film di Daniele Maggioni (Italia 2017, 78’),

Laura Perini, Maria Grazia Perria.

Con la presenza del Regista Daniele Maggioni

a cura di: Società Umanitaria di Alghero

DOVE: Sala Conferenze Lo Quarter





7 Dicembre

Ore 10-13.00 / 15-18.00

Atelier di Olivier Grossetête

“Road… sweet home”

XV edizione FESTIVALGUER

a cura di: exPOP teatro

DOVE: Ex mercato ortofrutticolo

Ore 17.30





Fino al 7 gennaio

Abluzionidoro

Mostra di lavorazione del ferro - Inaugurazione

a cura di: Roberto Ziranu

DOVE: Torre di Porta Terra

Ore 17.30





Fino al 7 gennaio

Presepe di carta

Allestimento presepe

a cura di: UTE

DOVE: Atelier Via Carlo Alberto

Ore 19.00





Fino al 14 dicembre

Il Colore diventa Forma

Esposizione personale di pittura

a cura di: Michele Garrò

DOVE: Atelier Via Carlo Alberto





8 Dicembre

Dalle ore 10.00

8,9,10 - 20,21,22,23,24 dicembre

Mercatino natalizio

Mercatino di Natale

a cura di: Ass. Arte e Sapori di Sardegna

DOVE: Largo San Francesco

Ore 10.00





Fino al 24 dicembre

Il Mondo al Femminile a l’Alguer

Mercato dell’ingegno e dell’arte

Inaugurazione

a cura di: Hobbiste Riunite

DOVE: Atelier Piazza Pino Piras

Dalle ore 16.30 alle 19.30

8,9,10 - dal 14 al 23- 28,29,30 dicembre





5 gennaio



Il Villaggio di Babbo Natale & la Bottega

degli Elfi

Villaggio di Babbo Natale

a cura di: CCN Al Centro Storico, Ufficio Politiche

Familiari e Associazione Alghenegra

DOVE: Torre di Sulis e Atelier Carlo Alberto

Ore 15-18.00 / 19-22.00

Atelier di Olivier Grossetête

“Road… sweet home”

XV edizione FESTIVALGUER

a cura di: exPOP teatro

DOVE: Ex mercato ortofrutticolo

Ore 17.00

Canto di Natale

Concerto natalizio degli studenti

a cura di: Istituto Comprensivo n. 2 Maria Immacolata

DOVE: Piazza Civica

Ore 18.00

Accensione Albero & Luminarie

Alghero si veste a festa

Allestimento urbano eLucefu

a cura di: Tonino Serra e Giorgio Donini in collaborazione

con lo stilista Antonio Marras

DOVE: Piazza Porta Terra e Centro Storico

Dalle ore 18.00 alle 22.00

Naturalmente Natale

Notte Bianca

a cura di: CCN Naturalmente Insieme

DOVE: attività aderenti al CCN

Ore 18.30

Banda Musicale A. Dalerci

Concerto natalizio itinerante

DOVE: Piazza Porta Terra e Centro Storico

Ore 20.00

Don Pasta

Cooking DJ Set “Road… sweet home”

XV edizione FESTIVALGUER

(prenotazione obbligatoria)

a cura di: exPOP teatro

DOVE: Piazza Pino Piras





9 Dicembre

Dalle ore 10.00 alle 18.00

Mercatino sotto i Portici

Mercatino natalizio

a cura di: Comitato Festeggiamenti di San Marco

DOVE: Fertilia

Dalle ore 10.00

Mercatino natalizio

Mercatino di Natale

a cura di: Ass. Arte e Sapori di Sardegna

DOVE: Largo San Francesco





Ore 11.00

Des Bâtisses Soeur aux villes Ephémères

Costruzione monumentale partecipata in cartone

di Olivier Grossetête “Road… sweet home”

XV edizione FESTIVALGUER

a cura di: exPOP teatro

DOVE: Piazza Sulis

Dalle ore 11.00 alle 15.00

Benvenguts a la Plaça de Santa Maria

Musica, aperitivi, ristorazione

Dj SET con Alex S The Voice

a cura di: Comitato Plaça de Santa Maria

(Sardoa, Movida, Cafè Latino, Bifora,

Sartoria del Gusto)

DOVE: Piazza di Santa Maria

Ore 18.00

Un grande albero illuminato

Accensione Albero

a cura di: Comitato Festeggiamenti

di San Marco

DOVE: Piazza San Marco Fertilia

Dalle ore 18.00 alle 20.00

Musica dai balconi

Concerto e musica

Un progetto di Raimondo Dore

DOVE: Piazza Civica, Via Roma,

Piazza Sventramento, Via Carlo Alberto

Ore 19.00

United Food of Sardinia

Installation “Road… sweet home”

XV edizione FESTIVALGUER

a cura di: exPOP teatro

DOVE: Piazza Pino Piras/Largo San Francesco





10 Dicembre

Dalle ore 10.00 alle 18.00

Mercatino sotto i Portici

Mercatino natalizio

a cura di: Comitato Festeggiamenti di San Marco

DOVE: Fertilia

Dalle ore 10.00

Mercatino natalizio

Mercatino di Natale

a cura di: Ass. Arte e Sapori di Sardegna

DOVE: Largo San Francesco

Dalle ore 11.00 alle 15.00

Benvenguts a la Plaça de Santa Maria

Musica, aperitivi, ristorazione

a cura di: Comitato Plaça de Santa Maria

(Sardoa, Movida, Cafè Latino, Bifora,

Sartoria del Gusto)

DOVE: Piazza di Santa Maria

Ore 16.00

Des Bâtisses Soeur aux villes Ephémères

DeCostruzione monumentale partecipata in

cartone di Olivier Grossetête “Road… sweet

home” XV edizione FESTIVALGUER

a cura di: exPOP teatro

DOVE: Piazza Sulis

Ore 17.00

Cants de Llum

Canzoni tradizionali natalizie

a cura di: Ass. Canora Folkloristica Nova Alguer

DOVE: Chiesa della Madonna di Loreto

(Sa Segada)

Dalle ore 18.00 alle 20.00

Musica dai balconi

Concerto e musica

Un progetto di Raimondo Dore

DOVE: Piazza Civica, Via Roma,

Piazza Sventramento, Via Carlo Alberto

Ore 21.00

White Rabbit/ Red Rabbit

di Nassim Soleimanpour con Fabio Marceddu

XV edizione FESTIVALGUER. Spettacolo inserito

nel progetto di promozione della scrittura

teatrale internazionale, sostenuta da Martin

Theatre Segal Center della City University di

New York, Umanism NY e 369°

a cura di: exPOP teatro

DOVE: Torre di San Giovanni





11 Dicembre

Ore 18.30

Alghero si fa Teatro: il Teatro come luogo

da abitare

Conferenza. Intervengono Leonardo Capuano e

Massimo Mancini

a cura di: Spazio T

DOVE: Sala Conferenze Lo Quarter

→ Ore 21.00

That’s Life

Con Riccardo Rossi

Stagione di Prosa 2017/2018

a cura di: CEDAC

DOVE: Teatro Civico





12 Dicembre

Ore 17.00

“Padiglione 25”

Proiezione film documentario

di Massimiliano Carboni

a cura di: ASARP, della Fondazione Franca e

Franco Basaglia e della Società Umanitaria di

Alghero

DOVE: Sala Conferenze Lo Quarter





13 Dicembre

Ore 19.00

Histories i Cançons de Nadal

Concerto canti di Natale

a cura di: Ass. Culturale Panta Rei

DOVE: Chiesa di San Francesco





14 Dicembre

Ore 18.00

El Senyal del Judici La Sibilla a Salisburgo

Conferenza

a cura di: Ass. Teatrale Analfabelfica

DOVE: Sala Conferenze Lo Quarter





15 Dicembre

Ore 18.00

Un drink al Museo

Presentazione del libro del Prof. E. Contu.

Intervengono il Soprintendente Di Gennaro, la

Dott.ssa G. Gasperetti e il Prof. Moravetti

a cura di: SILT in collaborazione con Sella & Mosca

e Azienda Agrituristica Barbagia

DOVE: Sala Mosaico

→ Ore 20.45

El Senyal del Judici – Sacrum facio

Rappresentazione Teatrale

a cura di: Associazione Teatrale Analfabelfica in

collaborazione con Coro Polifonico Algherese,

Associazione Arte e Musica, Obra Cultural de

l’Alguer, Escola de Algueres “Pasqual Scanu”

DOVE: Cattedrale di Santa Maria





16 Dicembre

Dalle ore 10.00 alle 18.00

Mercatino sotto i Portici

Mercatino natalizio

a cura di: Comitato Festeggiamenti di San Marco

DOVE: Fertilia

Dalle ore 10.00





Fino al 24 dicembre

Natale in Arte

Mercatino artigianale

a cura di: Isa e Giuliana

DOVE: Atelier via Carlo Alberto

Dalle ore 10.00

Nuoresità ad Alghero.

Tradizioni, letteratura, musica e canto

della città candidata a capitale italiana

della cultura 2020

Mercatini, concerti, proiezioni, mostre

a cura di: Ass. Culturale Imprentas

DOVE: Lo Quarter - Ex mercato ortofrutticolo -

Piazza Pino Piras

Dalle ore 11.00 alle 15.00

Benvenguts a la Plaça de Santa Maria

Musica, aperitivi, ristorazione

Dj SET con Alex S The Voice

a cura di: Comitato Plaça de Santa Maria

(Sardoa, Movida, Cafè Latino, Bifora,

Sartoria del Gusto)

DOVE: Piazza di Santa Maria

Ore 17.00





Fino al 24 dicembre

Pastors i Ovelles

Mostra fotogràfica i temàtica amb fotos de

Joan Mayoral - Inauguració

a cura di: Òmnium Cultural de l’Alguer

DOVE: Torre di San Giovanni

Dalle ore 18.00 alle 20.00

Musica dai balconi

Concerto e musica

Un progetto di Raimondo Dore

DOVE: Piazza Civica, Via Roma,

Piazza Sventramento, Via Carlo Alberto

Dalle ore 18.00





Fino al 24 dicembre

Cuba qui linda es Cuba

Mostra fotografica

a cura di: Enrico Ingle

DOVE: Atelier via Carlo Alberto





17 Dicembre

Tutto il giorno

Nuoresità ad Alghero.

Tradizioni, letteratura, musica e canto

della città candidata a capitale italiana

della cultura 2020

Mercatini, concerti, proiezioni, mostre

a cura di: Ass. Culturale Imprentas

DOVE: Lo Quarter - Ex mercato ortofrutticolo -

Piazza Pino Piras

Dalle ore 10.00 alle 18.00

Mercatino sotto i Portici

Mercatino natalizio

a cura di: Comitato Festeggiamenti di San Marco

DOVE: Fertilia

Ore 10.30

Viaggio nella preistoria

Laboratori

a cura di: SILT in collaborazione con la cooperativa

Sa Rundine

DOVE: Area archeologica di Anghelu Ruju

Dalle ore 11.00 alle 15.00

Benvenguts a la Plaça de Santa Maria

Musica, aperitivi, ristorazione

a cura di: Comitato Plaça de Santa Maria

(Sardoa, Movida, Cafè Latino, Bifora,

Sartoria del Gusto)

DOVE: Piazza di Santa Maria

Ore 17.00

Tra destrezza e disastro

Mamatita Festival

Spettacolo di circo De Berenis Circus

a cura di: Spazio T

DOVE: Largo San Francesco

Dalle ore 18.00 alle 20.00

Musica dai balconi

Concerto e musica

Un progetto di Raimondo Dore

DOVE: Piazza Civica, Via Roma,

Piazza Sventramento, Via Carlo Alberto

Ore 19.30

Omaggio a Salvatore Mura

Serata omaggio

a cura di: Ass. Agrupaciò de Voluntariat Cantors

Músics de l’Alguer

DOVE: Sala Conferenza Lo Quarter

Ore 20.30

Here We Go

Concerto Gospel

a cura di: Movin’On Up Gospel Choir

DOVE: Chiesa di San Marco Fertilia





18 Dicembre

Ore 18.00

Concerto di Natale

Brani della tradizione natalizia

a cura di: Orchestra dell’Indirizzo Musicale della

scuola Media Via Tarragona e classi V del plesso

Maria Immacolata

DOVE: Auditorium del Liceo Scientifico E. Fermi





19 Dicembre

Ore 17.00 e ore 18.30

2 Spettacoli

Pinocchio

Rappresentazione teatrale per bambini

a cura di: Teatro Silfo

DOVE: Sala Conferenze Lo Quarter





20 Dicembre

Dalle ore 10.00

Fino al 24 dicembre

Mercatino natalizio

Mercatino di Natale

a cura di: Ass. Arte e Sapori di Sardegna

DOVE: Largo San Francesco

Ore 10.00





Fino al 24 dicembre - Ore 10-13.00 / 15-20.30

Lotteria di beneficenza

Lotteria di raccolta fondi - Inaugurazione

a cura di: Confraternita della Misericordia

di Alghero

DOVE: Atelier Lo Quarter

Ore 15.30

Cants del Llum

Canti natalizi

a cura di: Ass. Canora Folkloristica Nova Alguer

DOVE: Casa di Riposo Sant’Agostino

Ore 17.00

Mercatino gratuito dei libri in biblioteca

Mercatino di Natale

a cura di: Volontari del Servizio Civile nazionale

in collaborazione con la Biblioteca Comunale

DOVE: Sala Biblioteca Comunale

Ore 18.00

Concerto dei Giovani Talenti

Concerto musicale degli allievi

a cura di: Istituto Comprensivo n.2

DOVE: Sala Conferenze Lo Quarter





21 Dicembre

Ore 8-14.00 / 15,30-18.30

Mercatino gratuito dei libri in biblioteca

Mercatino di Natale

a cura di: Volontari del Servizio Civile nazionale

in collaborazione con la Biblioteca Comunale

DOVE: Sala Biblioteca Comunale

Ore 9.00 e ore 11.00

2 Spettacoli per le scuole

Una signora Costituzione. Settant’anni e

non li dimostra (1947/2017)

Rappresentazione teatrale

a cura di: UTE di Alghero

DOVE: Teatro Civico

Ore 18.00

Dalla parte del pubblico:

50 anni di Umanitaria ad Alghero

Documentario di Marco Antonio Pani

Interviene il regista

a seguire

Ore 20.00

Estratto da Uno sguardo alla terra

Film in lavorazione di Peter Marcias

Interviene il regista

a cura di: Società Umanitaria di Alghero

DOVE: Sala Conferenze Lo Quarter

Ore 21.00

Concerto di Natale

W.A. Mozart - concerto il La Magg. Kv 622 per

clarinetto e orchestra

a cura di: Orchestra Filarmonica della Sardegna

e il Coro “Rossini”

DOVE: Chiesa di San Francesco

22 Dicembre

Ore 8-14.00 / 15,30-18.30

Mercatino gratuito dei libri in biblioteca

Mercatino di Natale

a cura di: Volontari del Servizio Civile nazionale

in collaborazione con la Biblioteca Comunale

DOVE: Sala Biblioteca Comunale

Ore 15.00

Corsa-camminata dei Babbo Natale

Maratona di Babbo Natale

a cura di: Comitato Festeggiamenti San Marco

DOVE: Fertilia

Ore 18.00

Dalla parte del pubblico:

50 anni di Umanitaria ad Alghero

Dalla quercia alla Palma: i 40 anni di Padre

Padrone

Documentario di Sergio Naitza

Interviene il regista

a cura di: Società Umanitaria di Alghero

DOVE: Sala Conferenze Lo Quarter

Ore 20.30

Fit una die de iberru, mala e fritta...

Contos de Pasca de Nadale

Letture e concerto

a cura di: Coro de Iddanoa Monteleone

DOVE: Torre di Sulis

Ore 21.00

Una signora Costituzione. Settant’anni e

non li dimostra (1947/2017)

Rappresentazione teatrale

a cura di: UTE di Alghero

DOVE: Teatro Civico





23 Dicembre

Dalle ore 10.00 alle 18.00

Mercatino sotto i Portici

Mercatino natalizio

a cura di: Comitato Festeggiamenti di San Marco

DOVE: Fertilia

Ore 10.30

Viaggio nella preistoria

Visita guidata e aperitivo

a cura di: SILT in collaborazione con Sella &

Mosca

DOVE: Area archeologica di Anghelu Ruju

Dalle ore 11.00 alle 15.00

Benvenguts a la Plaça de Santa Maria

Musica, aperitivi, ristorazione

Dj SET con Alex S The Voice

a cura di: Comitato Plaça de Santa Maria

(Sardoa, Movida, Cafè Latino, Bifora,

Sartoria del Gusto)

DOVE: Piazza di Santa Maria

Ore 15.30

La Focaccia di Babbo Natale

Laboratorio e animazione per bambini

a cura di: RM Management con Stefania Ambroggi,

Giuseppe Ligios, Gianfranco Corona

DOVE: Ex Mercato Ortofrutticolo

Ore 16.00





Fino al 31 dicembre - tutti i giorni

Lotteria di beneficenza

Lotteria di raccolta fondi

a cura di: Ass. Fihavanana amici del Madagascar

DOVE: Atelier Lo Quarter

Ore 17.00

MUSICALTI - MAMATITA FESTIVAL

Spettacolo itinerante Associazione Parapluie

a cura di: Spazio T

DOVE: Centro storico

Ore 18.00

Cants del Llum

Canti natalizi

a cura di: Ass. Canora Folkloristica Nova Alguer

DOVE: Chiesa Natività di Maria

Santa Maria la Palma

Dalle ore 18.00 alle 20.00

Musica dai balconi

Concerto e musica

Un progetto di Raimondo Dore

DOVE: Piazza Civica, Via Roma,

Piazza Sventramento, Via Carlo Alberto

Ore 21.00

Altissima Luce

Progetto JAZZALGUER

Con Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura, Marco

Bardoscia, Michele Rabbia, Orchestra da

Camera di Perugia, Coro “Armonioso Incanto”

di Perugia con Franco Radicchia

a cura di: Paolo Fresu

DOVE: Cattedrale di Santa Maria





24 Dicembre

Ore 9.30

Cants del Llum

Canti natalizi

a cura di: Ass. Canora Folkloristica Nova Alguer

DOVE: Chiesa Madonna della Guardia

Guardia Grande

Dalle ore 10.00 alle 18.00

Mercatino sotto i Portici

Mercatino natalizio

a cura di: Comitato Festeggiamenti di San Marco

DOVE: Fertilia

Dalle ore 11.00 alle 15.00

Benvenguts a la Plaça de Santa Maria

Musica, aperitivi, ristorazione

a cura di: Comitato Plaça de Santa Maria

(Sardoa, Movida, Cafè Latino, Bifora,

Sartoria del Gusto)

DOVE: Piazza di Santa Maria

Ore 11.00

Cants del Llum

Canti natalizi

a cura di: Ass. Canora Folkloristica Nova Alguer

DOVE: Chiesa Madonna della Stella Maris

Maristella

Dalle ore 18.00 alle 20.00

Musica dai balconi

Concerto e musica

Un progetto di Raimondo Dore

DOVE: Piazza Civica, Via Roma,

Piazza Sventramento, Via Carlo Alberto





25 Dicembre

Santo Natale





26 Dicembre

Santo Stefano





27 Dicembre

Ore 17.30

Camminando sotto il filo

MAMATITA FESTIVAL – con Nadia Imperio

a cura di: Spazio T

DOVE: Largo San Francesco

Ore 20.30

Cedric Shannon Concerto Gospel

Concerto Gospel

a cura di: Ass. Culturale Music & Movie

DOVE: Cinema Miramare





28 Dicembre

Tutto il giorno - Fino al 30 dicembre

XMas Contest

Mostra e gara di dolci creazioni natalizie

II edizione

a cura di: Ass. Alghenegra in collaborazione con

Il Labirinto e Caffè Perbacco

DOVE: Torre Sulis

Ore 15.30

Cants del Llum

Canti natalizi

a cura di: Ass. Canora Folkloristica Nova Alguer

DOVE: Centro Residenziale Anziani

Viale della Resistenza

Ore 18.00

JURI the Cosmonaut

MAMATITA FESTIVAL – piccolo chapiteau

di e con Giorgio Bertolotti

a cura di: Spazio T

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Ore 18.00

Mercat Artijanal - Birralguer

Manifestazione enogastronomica dedicata ai

prodotti artigianali e allo street food

a cura di: Ass. Beachgroup Alguer

DOVE: Ex Mercato Ortofrutticolo

Ore 20.30

Concerto di fine anno

Concerto musica polifonica delle Voci Bianche

a cura di: Coro Polifonico Algherese

DOVE: Cattedrale di Santa Maria





29 Dicembre

Dalle ore 11.00 alle 15.00

Benvenguts a la Plaça de Santa Maria

Musica, aperitivi, ristorazione

a cura di: Comitato Plaça de Santa Maria

(Sardoa, Movida, Cafè Latino, Bifora,

Sartoria del Gusto)

DOVE: Piazza di Santa Maria

Ore 18.00

Mercat Artijanal - Birralguer

Manifestazione enogastronomica dedicata ai

prodotti artigianali e allo street food

a cura di: Ass. Beachgroup Alguer

DOVE: Ex Mercato Ortofrutticolo

Ore 18.00

JURI the Cosmonaut

MAMATITA FESTIVAL – piccolo chapiteau

di e con Giorgio Bertolotti

a cura di: Spazio T

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Dalle ore 18.00 alle 20.00

Musica dai balconi

Concerto e musica

Un progetto di Raimondo Dore

DOVE: Piazza Civica, Via Roma,

Piazza Sventramento, Via Carlo Alberto





30 Dicembre

Ore 10.30

Viaggio nella preistoria

Laboratorio di ceramica nuragica

a cura di: SILT

DOVE: Area archeologica di Palmavera

Dalle ore 11.00 alle 15.00

Benvenguts a la Plaça de Santa Maria

Musica, aperitivi, ristorazione

Dj SET con Alex S The Voice

a cura di: Comitato Plaça de Santa Maria

(Sardoa, Movida, Cafè Latino, Bifora,

Sartoria del Gusto)

DOVE: Piazza di Santa Maria

Ore 16.30 e 19.00

2 Spettacoli

JURI the Cosmonaut

MAMATITA FESTIVAL – piccolo chapiteau

di e con Giorgio Bertolotti

a cura di: Spazio T

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Ore 18.00

Fino al 7 gennaio

Acrilico

Personale di pittura - Inaugurazione

a cura di: Sergio Silanos

DOVE: Atelier Lo Quarter





1 Gennaio

Ore 10.00 e 12.00 - 2 Spettacoli

Concerto di Capodanno

Posti limitati - Prenotazione Infolaghero

a cura di: Orchestra Filarmonica della

Sardegna

DOVE: Teatro Civico

Ore 10.30

Viaggio nella preistoria

Visita guidata e aperitivo nuragico

a cura di: SILT

DOVE: Area archeologica di Palmavera

Ore 16.30 e 19.00

2 Spettacoli

JURI the Cosmonaut

MAMATITA FESTIVAL – piccolo chapiteau

di e con Giorgio Bertolotti

a cura di: Spazio T

DOVE: Piazzale Lo Quarter





2 Gennaio

Ore 16.30 e 19.00

2 Spettacoli

JURI the Cosmonaut

MAMATITA FESTIVAL – piccolo chapiteau

di e con Giorgio Bertolotti

a cura di: Spazio T

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Ore 22.30

OFENBACH

Ore 00.00

Spettacolo pirotecnico

Ore 00.20

SAMUEL

DOVE: Area Portuale

Ore 18.00

Mercat Artijanal - Birralguer

Manifestazione enogastronomica

a cura di: Ass. Beachgroup Alguer

DOVE: Ex Mercato Ortofrutticolo

Dalle ore 18.00 alle 20.00

Musica dai balconi

Concerto e musica

Un progetto di Raimondo Dore

DOVE: Piazza Civica, Via Roma,

Piazza Sventramento, Via Carlo Alberto

Ore 18.00

La Sfida

Presentazione del libro di Pierpaolo Fadda

a cura di: Pierpaolo Fadda

DOVE: Torre di Porta Terra - all’interno della Mostra

Abluzionidoro di Robeto Ziranu

Ore 21.00

Concerto di Natale

a cura di: Akademia Cantus et Fidis Coro Matilde

Salvador

DOVE: Chiesa di San Francesco





31 Dicembre

Ore 10.30

Viaggio nella preistoria

Apertura straordinaria della Tomba I

a cura di: SILT

DOVE: Area archeologica di Santu Pedru

Ore 16.30 e 19.00

2 Spettacoli

JURI the Cosmonaut

MAMATITA FESTIVAL – piccolo chapiteau

di e con Giorgio Bertolotti

a cura di: Spazio T

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Ore 18.00

Cants del Llum

Canti natalizi

a cura di: Ass. Canora Folkloristica Nova Alguer

DOVE: Chiesa di San Marco Fertilia





3 Gennaio

Ore 18.00

JURI the Cosmonaut

MAMATITA FESTIVAL – piccolo chapiteau

di e con Giorgio Bertolotti

a cura di: Spazio T

DOVE: Piazzale Lo Quarter





4 Gennaio

Ore 16.00

Tombola da Favola!

Laboratorio per bambini

a cura di: Volontari del Servizio Civile

in collaborazione con la Biblioteca Comunale

e Giochedù di Eleonora Cattogno

DOVE: Sala Biblioteca Comunale

Ore 16.00

JURI the Cosmonaut

MAMATITA FESTIVAL – piccolo chapiteau

di e con Giorgio Bertolotti

a cura di: Spazio T

DOVE: Piazzale Lo Quarter





5 Gennaio

Ore 11.00

Teste di Legno & Co.

MAMATITA FESTIVAL - laboratori a cura di

Fantulin

a cura di: Spazio T

DOVE: Largo San Francesco

Ore 17.30

Cants del Llum

Canti natalizi

a cura di: Ass. Canora Folkloristica Nova Alguer

DOVE: Chiesa di San Giuseppe

Ore 16.30 e 19.00

2 Spettacoli

JURI the Cosmonaut

MAMATITA FESTIVAL – piccolo chapiteau

di e con Giorgio Bertolotti

a cura di: Spazio T

DOVE: Piazzale Lo Quarter





6 Gennaio

Dalle ore 10.00

Les Estrenes - Dia dels Tres Reis

Animazione per bambini

a cura di: Plataforma de la LLengua in collaborazione

con Àngel Maresca Lo Barber e Gruppo

Scout Alghero 2

DOVE: Largo San Francesco

Ore 10.00

Caccia alla Befana

Caccia al tesoro

a cura di: CCN Al Centro Storico, Ufficio Politiche

Familiari e Associazione Alghenegra

DOVE: Centro Storico

(partenza dalla Bottega degli Elfi)

Ore 11.00

Teste di Legno & Co.

MAMATITA FESTIVAL – laboratori a cura di

Fantulin

a cura di: Spazio T

DOVE: Piazza Civica

Dalle ore 16.30

I Racconti di Mago Merlino

Animazione per bambini

a cura di: Ass. La Nuova Piccola Compagnia in

collaborazione con il Comando provinciale dei

Vigili del Fuoco di Sassari

DOVE: Piazza Pino Piras

E ancora tanti appuntamenti organizzati dal Parco di Porto Conte!

Scoprili su www.parcodiportoconte.it





7 Gennaio

Ore 10.30

Viaggio nella preistoria

Visita guidata e aperitivo nuragico

a cura di: SILT in collaborazione con l’azienda

agrituristica Barbagia e con l’archeologo Alberto

Moravetti

DOVE: Area archeologica di Palmavera

Ore 11.00

Teste di Legno & Co.

MAMATITA FESTIVAL – laboratori a cura di

Fantulin

a cura di: Spazio T

DOVE: Piazza Sulis

Ore 16.30 e 19.00

2 Spettacoli

JURI the Cosmonaut

MAMATITA FESTIVAL – piccolo chapiteau

di e con Giorgio Bertolotti

a cura di: Spazio T

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Ore 17.30

AlmaCanta & Band

Revive Tour Zaira Zingone e Graziano Solinas

con Lorenzo Sabbatini, Antonio Pitzoi, Gian

Piero Carta e Andrea Lubino

a cura di: Ryunyo e la Valigia della Felicità

DOVE: Teatro Civico

* Posti numerati e limitati - Prevendita

Segreteria organizzativa 338.4335643





10 Gennaio

Ore 21.00

Fiore di Cactus

di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grédy con

Benedicta Boccoli e Maximilian Nisi

Regia Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese

Stagione di Prosa 2017/2018

a cura di: CEDAC

DOVE: Teatro Civico





12 Gennaio

Ore 18.30

Celebrazioni per gli 80 anni dalla morte di

Antonio Gramsci

Nino mi chiamo. Fantabiografia del

piccolo Antonio Gramsci

Incontro con l’autore del libro Luca Paulesu

a cura di: Ass. Itinerandia e Libreria Cyrano Libri

Vino e Svago

DOVE: Sala Conferenze Lo Quarter





14 Gennaio

Ore 21.00

Lo Schiaccianoci

Balletto di Roma sulle note

di Pëtr Il’ic Cajkovskij

Stagione di Prosa 2017/2018

a cura di: CEDAC

DOVE: Teatro Civico





19 Gennaio

Ore 18.00

No Potho Reposare.

Il canto dell’amore della Sardegna

Presentazione libro

a cura di: Marco Lutzu

DOVE: Auditorium Scuola Media Maria Carta





20 Gennaio

Ore 18.00 e 20.00

2 Spettacoli

Mans Manetes, L’Alguer. Paraules,

Cançons i Veus de Minyons

Presentazione libro-cd

a cura di: La Plataforma per la Llengua Territorial

de l’Alguer

DOVE: Teatro Civico

2,3,8,9,10,16,17,23 dicembre





5 gennaio

Fuori di Zampa

Banchetto di sensibilizzazione animalista

a cura di: Ass. Fuori di Zampa

DOVE: Largo San Francesco





Dal 4 al 31 dicembre

Galleria Creativa

Esposizione di opere dell’ingegno e della

creatività

a cura di: Ass. Galleria Creativa del Commer+

DOVE: Galleria COMMER+ via Don Minzoni





Dal 5 al 9 dicembre

Mercatino della solidarietà

Mercatino di beneficienza

a cura di: AICCA - Ass. Italiana Cardiopatici

Congeniti Adulti

DOVE: Torre di San Giovanni





8,9,10 e dal 20 al 24 dicembre

Mercatino natalizio

Mercatino di Natale

a cura di: Ass. Arte e Sapori di Sardegna

DOVE: Largo San Francesco

_Mercatini





Dall’8 al 24 dicembre

10-13.00 e 16-21.00

Il Mondo al Femminile a l’Alguer

Mercato dell’ingegno e dell’arte

a cura di: Hobbiste Riunite

DOVE: Atelier Piazza Pino Piras

Tutti i sabato e domenica

Dalle ore 10.00 alle 18.00

Mercatino sotto i Portici

Mercatino natalizio

a cura di: Comitato Festeggiamenti San Marco

DOVE: Fertilia





Dal 16 al 24 dicembre

10-13.00 e 16-20.30

Natale in Arte

Mercatino artigianale

a cura di: Isa e Giuliana

DOVE: Atelier Via Carlo Alberto





20,21,22 dicembre

Mercatino gratuito dei libri in biblioteca

Mercatino di Natale

a cura di: Volontari del Servizio Civile nazionale

in collaborazione con la Biblioteca Comunale

DOVE: Sala Biblioteca Comunale

Dal 6 dicembre al 6 gennaio

EcoCarosello!

Giostrina ecologica per bambini

a cura di: Giuseppe “Peppe” Cugusi

DOVE: Largo San Francesco

Dal 12 dicembre al 6 gennaio

Gonfiabili

Giochi gonfiabili per bambini

a cura di: Associazione Il Mondo dei Bambini

DOVE: Piazza Sulis

_Spazio ai Bimbi!

8,9,10 e dal 14 al 23 e 28,29,30 dicembre





5 gennaio

dalle ore 16.30 alle 19.30

Il Villaggio di Babbo Natale & la Bottega

degli Elfi

Villaggio di Babbo Natale

a cura di: CCN Al Centro Storico, Ufficio Politiche

Familiari e Associazione Alghenegra

DOVE: Torre di Sulis e Atelier Carlo Alberto

Tariffe: Piano Terra Torre Sulis - GRATIS

Trenino + 1° piano Torre Sulis - 1 adulto 6 Euro

Tariffa Family Piano Terra Torre Sulis - GRATIS

Trenino + 1° piano Torre Sulis

2 adulti (Mamma & Papà) 6 Euro

1° e 2° figlio - 3 Euro - Dal terzo figlio - GRATIS

Biglietteria Atelier Carlo Alberto - ore 16-19.00





Dal 2 al 31 dicembre

ven-sab-dom-lun 18-20.00

DISSIDio/Personae

Mostra Fotografica

a cura di: Daniele Fadda

DOVE: Casa Manno





Dal 2 al 31 dicembre

ven-sab-dom-lun 18-20.00

Ritratto Interiore

Mostra Fotografica

a cura di: Veronica Cau

DOVE: Casa Manno





Dal 7 al 15 dicembre

10-13.00 e 15.30-22.00

Il Colore diventa Forma

Personale di pittura

a cura di: Michele Garrò

DOVE: Atelier Carlo Alberto





Dal 7 dicembre al 7 gennaio

10-13.00 e 17-20.30

Abluzionidoro

Esposizione personale scultore del ferro

a cura di: Roberto Ziranu

DOVE: Torre Porta Terra





Mostre

Dal 16 dicembre al 20 gennaio

Anna Gardu

Mostra di dolci. Nuoresità ad Alghero

a cura di: Anna Gardu

DOVE: Sale Espositive Lo Quarter (II piano)





Dal 16 dicembre al 24 dicembre

10.30-13.00 e 16-20.30

Cuba qui linda es Cuba

Mostra fotografica

a cura di: Enrico Ingle

DOVE: Atelier Carlo Alberto





Dal 16 dicembre al 24 dicembre

10-12.30 e 17-20.00

Pastors i Ovelles

mostra fotogràfica i temàtica amb fotos

de Joan Mayoral

a cura di: Òmnium Cultural de l’Alguer

DOVE: Torre di San Giovanni





Dal 29 dicembre al 7 gennaio

10-13.00 e 16-20.00

Acrilico

Personale di pittura

a cura di: Sergio Silanos

DOVE: Atelier Lo Quarter





Presepi

Dal 8 dicembre al 6 gennaio

Presepe

Installazione artistica

a cura di: Tonino Serra

DOVE: Lo Quarter