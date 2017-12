Maestri Artigiani in Centro a Cagliari

Dall'8 al 24 dicembre il Centro ArtiManos ospiterà in Viale Regina Margherita 77 a Cagliari una serie di appuntamenti, aperti gratuitamente al pubblico, con i Mestieri d'arte della Sardegna: i Maestri artigiani dell'associazione ArtiManos saranno impegnati in conversazioni, dimostrazioni di lavoro e laboratori, alla scoperta del “fare ad arte”.



Il ciclo di incontri partirà venerdì 8 Dicembre con Wilda Scanu della Coop. Su Trobasciu di Mogoro, che curerà il laboratorio di tessitura “TRAMAndando” e avvicinerà il pubblico alle tecniche e alla storia della rinomata tradizione tessile del centro della Marmilla.





Il 9 Dicembre sarà la volta di Angela Zoccheddu della Coop. C.M.A. di Oristano, in una giornata dedicata alla storia e alla realizzazione della sontuosissima Brocca della Sposa, con anche uno spazio per il coinvolgimento dei bambini .



Domenica 10 il programma raddoppia: “Storie e tecniche di tessitura a Villamassargia” con Annarita Cogoni della Tessart Cogoni, e “Alessio Sale e i suoi mostri marini”, un laboratorio aperto anche ai più piccoli a cura del ceramista di Santa Teresa di Gallura.



I Maestri saranno a disposizione del pubblico dalle 11 alle 14, e dalle 16 alle 20 nelle giornate degli eventi, e alterneranno momenti di divulgazione, laboratori didattici e dimostrazioni.



Giovanni Deidda sarà il protagonista di giovedì 14, e lo vedremo impegnato in una lunga decorazione di ceramica a graffito su ingobbio.



Daniela Zedda, tessitrice de l'AngoLino di Isili, condurrà venerdì 15 un laboratorio di ricamo, alla riscoperta delle preziose rifiniture dei corredi di un tempo.

Nel pomeriggio, dalle 14, le si affiancherà Pina Corriga (Mediterraneum Fictilia, Solarussa) con dimostrazioni di decorazione ceramica e un laboratorio di modellato per bambini, a tema natalizio.



Caterina Porcu (Luce e Buio ceramiche, OR) e Simonetta Liscia dell'omonima bottega del vetro d'arte saranno impegnate in contemporanea, sabato 16, in un laboratorio di ceramica sulla Ghirlanda natalizia e di decorazione su vetro con la tecnica Tiffany, semplificata per l'accessibilità dei più piccoli.



Graziano Viale (Safir, Cabras) e Antonello Atzori (CMA, Oristano) il 17 dicembre presenteranno due laboratori sul tema della maschera in cuoio e del volto nella ceramica, a partire dalla tradizione della Sardegna ma in contaminazione libera con altre scuole e consuetudini d'uso.



M. Grazia Gavini (I monili di Mag, Assemini) sarà impegnata giovedì 21 sul tema “C'era una volta una collana”, sempre tra dimostrazioni e laboratori per bambini. Maestrodascia, al secolo Federico Coni, è il baloccaio di Ales che venerdì 22 racconterà i suoi ultimi lavori e guiderà i bimbi nel laboratorio esperenziale sulle essenze lignee e la costruzione di giochi in legno “Il Baloccaio di Natale”



Domenico Cubeddu e Giampaolo Mameli, entrambi ceramisti, saranno i protagonisti di sabato 23 Dicembre: Cubeddu con “Il Balente va alla Festa”, laboratorio-racconto a partire dalla sua scultura più conosciuta, e Mameli con dimostrazioni di modellato classico, sul tema della Nascita.



Matteo Loi e le sue opere in cuoio e pelle saranno al centro della mattinata di domenica 24, in chiusura di rassegna, con un laboratorio per bambini sul tema del riciclo creativo..



Il Centro ArtiManos è il primo tra i Centri per l'innovazione dei Mestieri d'arte previsti dal progetto di cooperazione transfrontaliera ART LAB NET ad entrare in attività, ed è stato finanziato con il Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia. I Centri metteranno a disposizione delle imprese spazi e strumenti di promo-commercializzazione, Fab Lab e incubatori attrezzati collegati tra loro e con centri di competenza universitari grazie alle tecnologie digitali. Inoltre ospiteranno laboratori di creatività e reti di botteghe artigiane.

Il progetto consentirà anche una più stretta relazione tra l'artigianato dei mestieri d'arte e il mondo del turismo: sperimentando soluzioni innovative da proporre al mondo delle imprese, e parallelamente si coinvolgendo gli artigiani potenziali, le scuole e i turisti in azioni mirate attraverso eventi culturali, mostre, seminari e workshop.



ArtiManos è un'associazione composta da 51 imprese dell'artigianato artistico e tradizionale, 19 delle quali hanno aderito al progetto autofinanziandolo. Capofila del progetto ART LAB NET è la Chambre des Metiers et de l'artisanat della Regione PACA (Nizza), e i partner sono: IRU-Insight Risorse Umane (Cagliari), l'Accademia di Belle Arti “M. Sironi”(Sassari), la Chambre des Metiers e de l'Artisanat della Corsica (Ajaccio), la Facoltà di Architettura dell'Università di Genova, l'Associazione PignaMonAmour (Sanremo), oltre naturalmente ad ArtiManos.