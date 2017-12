A Oristano il convegno "Extra-Alberghiero la rivoluzione della Nuova legge Regionale"

Intervento a cura del Consulente Gian Luca Murgia: La Nuova legge del Turismo della Regione Sardegna, nuovi adempimenti, codice IUN, classificazione, procedure amministrative.



Intervento a cura della Consulente Stefania Salvatore: Strategie di web marketing per il turismo, come arrivare al target giusto attraverso gli strumenti digitali.



Intervento a cura del Gruppo Melis Assicurazioni che parlerà della copertura RC Pausa caffè



Intervento a cura di Gian Luca Murgia: Aspetti fiscali del ricettivo extralberghiero occasionale (bed&breakfast, appartamenti e camere in affitto).



Intervento a cura del Presidente Bruno Atzori dell’Associazione Taste of Sardinia, sull’importanza del turismo Enogastronomico e Culturale e la promozione delle Eccellenze sotto un marchio certificato



Intervento a cura della Consulente Stefania Salvatore: Lo Storytelling, come raccontare la propria struttura per attrarre più clienti Spazio per le domande