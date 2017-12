Natale 2017 a Sassari

Venerdì 1 dicembre

- ore 21.00 • Palazzo di Città

“Quando il marito va a caccia”

di Georges Feydeau

Spettacolo teatrale

Compagnia Teatro Sassari





Sabato 2 dicembre

- ore 10.00 alle ore 18.00 • Casa Serena

“Natale a Casa Serena”

Inaugurazione di presepi ed eventi a tema natalizio

Comune di Sassari

- ore 20.00 • Museo Francesco Bande

“Ammentos de Nadale”

Spettacolo musicale

Circolo Francesco Bande

- ore 21.00 • Palazzo di Città

“Quando il marito va a caccia”

di Georges Feydeau

Spettacolo teatrale

Compagnia Teatro Sassari





2 e 3 dicembre

- ore 18.00 • Teatro Il Ferroviario

“Famiglie a Teatro 2017/2018” XXVIII Stagione

“Coppelia” Spettacolo teatrale per ragazzi

Compagnia La Botte e il Cilindro



Domenica 3 dicembre

ore 11.00 e ore 19.30 • Palazzo di Città

“(To) be in Jazz”

Concerti aperitivo

Associazione Blue Note Orchestra

Martedì 5 dicembre

- dalle ore 9.45 alle ore 11.00 • Teatro Istituto Figlie di Maria

AP Clarinet Band

Colonne sonore dai più famosi cartoni animati

Associazione Ellipsis

- ore 16.00 / ore 18.30 / ore 21.00 • Palazzo di Città

“Un nuovo cinema per tutti” Rassegna cinematografica

“Manchester by the sea”

Associazione Amerindia

Mercoledì 6 dicembre

- ore 17.00 • Teatro Comunale

Stagione Lirica 2017

“Tosca” di Giacomo Puccini - Anteprima giovani

Ente Concerti Marialisa De Carolis

- ore 18.00 / ore 21.00 • Palazzo di Città

“La maiaglia pisthiddenti” - Spettacolo teatrale

Compagnia Nino Costa





Giovedì 7 dicembre

- ore 16.30 / ore 18.30 / ore 20.45 • Palazzo di Città

“Un nuovo cinema per tutti” - Rassegna cinematografica

“Quello che so di lei”

Associazione Amerindia





7 – 8 – 9 dicembre

- Mercato Civico Storico • Centro Storico

“Weekend dei Gusti” XI edizione

Associazione Taribari





Venerdì 8 dicembre

- dalle ore 17.00 • Piazza Sant’Antonio

“Natale in Piazza Sant’Antonio”

Attività di animazione, musica e danza

Comitato a Passu Passu

- ore 18.00 • Chiesa San Sisto

Concerto di Natale

Circolo Francesco Bande

- ore 20.30 • Teatro Comunale

Stagione Lirica 2017

“Tosca” di Giacomo Puccini

Ente Concerti Marialisa De Carolis

- ore 20.30 • Palazzo di Città

“La vita è un’avventura”

Serata dedicata all’Associazione Trapianti

Centro Studi di Musica Sarda





Sabato 9 dicembre

- ore 17.30 • Piazza d’Italia / Piazza Castello / Piazza Azuni

Corso Vittorio Emanuele

“Jane Austen” Bicentenario Passeggiata in abiti storici,

animata da letture dedicate a Jane Austen

Club Jane Austen Sardegna

- ore 18.00 / ore 21.00 • Palazzo di Città

“Nobili ma pobari” Spettacolo teatrale

Compagnia La Frumentaria

- ore 19.00 • Chiesa Cuore Immacolato

“E sarà Natale a Monte Rosello Alto” Spettacolo natalizio

ASD Dance School Number One





Domenica 10 dicembre

- ore 10.00 • Viale Trento

Discesa dei Carruzzi

Associazione Goliardica Turritana

- ore 11.00 e ore 19.30 • Palazzo di Città

“(To) be in Jazz” - Concerti aperitivo

Associazione Blue Note Orchestra

- ore 16.30 • Teatro Comunale

Stagione Lirica 2017

“Tosca” di Giacomo Puccini

Ente Concerti Marialisa De Carolis

- ore 20.30 • Chiesa di Santa Maria di Betlem

Gran concerto di Natale

Insieme Vocale Nova Euphonia





Lunedì 11 dicembre

- ore 19.15 • Chiesa di Mater Ecclesiae

Orchestra Ellipsis Concerto

Associazione Ellipsis

Martedì 12 dicembre

- ore 16.30 / ore 18.30 / ore 20.30 • Palazzo di Città

“Un nuovo cinema per tutti” Rassegna cinematografica

“Una settimana e un giorno”

Associazione Amerindia

- ore 21.00 • Teatro Comunale

Stagione di prosa 2017/2018

“Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show” Spettacolo teatrale

CEDAC

- ore 17.30 • Casa Serena Parco

Inaugurazione del presepe Blu dell’Accademia delle Belle Arti

Comune di Sassari





Mercoledì 13 dicembre

- ore 11.30 • Teatro Verdi Sala Concerti

Livia Ledda e Jan Luop Pinson

Serata musicale dedicata alla lingua e alla cultura tedesca

Associazione Meridiano Zero

Giovedì 14 dicembre

- ore 20.30 • Parrocchia Sacro Cuore

“La buona novella” di Fabrizio De Andrè

Corale Santa Cecilia e Ensamble Laborintus

Associazione noiDonne 2015





Venerdì 15 dicembre

- ore 18.00 • Archivio Storico Comunale

VIVO.

Come una statua.

Le passeggiate di Enrico Costa. Percorso espositivo

Circolo Culturale Aristeo

- ore 20.30 Cattedrale di San Nicola e piazza Duomo

Concerto di Natale del Banco di Sardegna

Associazione LABohème





15 e 16 dicembre

- dalle ore 10.00 • Piazza d’Italia

Eat&buffas – Truck Food Festival

(Cibo di strada: Cultura ed energia per la vita)

Associazione S’Andala - Associazione Abbì





Sabato 16 dicembre

- dalle ore 9.00 • Palazzo di Città

Recital di poesie e canzoni della cultura popolare sarda

Evento in beneficenza

Fondazione Daga

- ore 17.00 • Teatro Comunale

I Collage in concerto - Serata in beneficenza

ADMO Sezione Sassari

- ore 19.30 • Chiesa di Santa Maria in Betlem

“Veni Domine” Concerto di Natale

Laudate et Benedicite Coro Liturgico

16 e 17 dicembre

- ore 10.00 e ore 16.00 • Ex Convento del Carmelo

Ingresso Viale Umberto I

Il Natale dei piccoli chef

Associazione Nonunamacinque





Domenica 17 dicembre

- dalle ore 7.30 • Emiciclo Garibaldi

“Babbo Natale per un giorno”

Raccolta di giocattoli - XII edizione

Rotary club Sassari Silki

- ore 9.00 • Cliniche Universitarie

Palazzo Clemente Stecca Bianca

“Nadal du Ospedal” Clownterapia in corsia

Associazione Happy Clown Sassari

- ore 11.00 e ore 19.30 • Palazzo di Città

“(To) be in Jazz” Concerti aperitivo

Associazione Blue Note Orchestra

- ore 17.00 • Teatro Comunale

“Folkuore” Spettacolo musicale per beneficenza

Endas

- ore 18.00 • Piazza d’Italia

Concerto di Natale

Banda Musicale Luigi Canepa





Lunedì 18 dicembre

- dalle ore 17.30 in contemporanea sulle tre piazze •

piazza Castello, viale Italia (fronte Emiciclo) e piazza Marconi

Natale a Sassari Performance di musica, teatro e danza

Comune di Sassari in collaborazione con Event Sardinia

- ore 17.00 • Scuola Elementare San Donato

Festa dell’albero di Natale 2017

Associazione Amico del Senegal Batti Cinque





Martedì 19 dicembre

- ore 10.00 • Campetto Portacolori

Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto

“E sarà Natale a Monte Rosello Alto”

Spettacolo natalizio

ASD Dance School Number One

- ore 16.30 / ore 18.30 / ore 20.30 • Palazzo di Città

“Un nuovo cinema per tutti” Rassegna cinematografica

“Libere, disobbedienti e innamorate – in between”

Associazione Amerindia

- ore 19.30 • Teatro Comunale

“Piccoli maghi” Spettacolo teatrale

Associazione La Volpe Bianca

in collaborazione con il 1° Circolo Didattico





Mercoledì 20 dicembre

- dalle ore 17.30 in contemporanea sulle tre piazze •

piazza Castello, viale Italia (fronte Emiciclo) e piazza Marconi

Natale a Sassari Performance di musica, teatro e danza

Comune di Sassari in collaborazione con Event Sardinia

- ore 18.00 • Teatro Smeraldo

“E sarà Natale a Monte Rosello Alto” Spettacolo natalizio

Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto

- ore 20.30 • Chiesa di Santa Caterina

Concerto per coro e orchestra

Festeggiamenti 25° anniversario dell’associazione

Associazione Musicale Gioacchino Rossini





Giovedì 21 dicembre

- dalle ore 17.00 Da Porta Sant’Antonio, Corso Vittorio

Emanuele II, Piazza Tola, Piazza Castello, Piazza d’Italia

Sfilata di Babbo Natale e gobbule sassaresi XIII edizione

Associazione Folk Sardegna

- ore 18.00 • Chiesa Gesù Buon Pastore

“E sarà Natale a Monte Rosello Alto” - Spettacolo natalizio

ASD Dance School Number One

- ore 20.00 • Chiesa Santa Maria Bambina

Concerto di Natale

Associazione Vivere Insieme

- ore 21.00 • Palazzo di Città

Rassegna Tutti dicono BobòScianèl

“Romeo e Giulietta: una tragedia del casting”

Spettacolo teatrale

Associazione Bobòscianèl

- ore 21.00 • Spazio S’Arza (via Guido Sieni)

“C.Arte d’imbarco. Siamo tutti in viaggio” di Carovana SMI

Progetto Sprar del Comune di Sassari - Gus Gruppo Umana Solidarietà





Venerdì 22 dicembre

- dalle ore 10.00 • Via Cilea, Santa Maria di Pisa, Piazzale Kennedy

Sfilata di Babbo Natale e gobbule sassaresi XIII edizione

Associazione Folk Sardegna

- dalle ore 10.00 • Centro cittadino

“Corti gremite” Il Natale nei luoghi della vestizione dei Candelieri

Associazione MOSA in collaborazione con l’Intergremio Città di Sassari

- ore 16.30 - ore 18.30 - ore 20.30

“Un nuovo cinema per tutti” Rassegna cinematografica “Libere, disobbedienti e innamorate – in between”

Associazione Amerindia

- dalle ore 17.30 in contemporanea sulle tre piazze •

piazza Castello, viale Italia (fronte Emiciclo) e piazza Marconi

Natale a Sassari Performance di musica, teatro e danza

Comune di Sassari in collaborazione con Event Sardinia





Sabato 23 dicembre

- dalle ore 17.00 • Piazzale Cuore Immacolato

Via Manzoni, Via d’Annunzio, Parco di Via Montello

Sfilata di Babbo Natale e gobbule sassaresi XIII edizione

Associazione Folk Sardegna

- ore 20.00 • Palazzo di Città

“Ricordando il Maestro Giuseppe Carboni”

Concerto di Natale

Banda Musicale “Giuseppe Verdi”

- ore 21.00 • Chiesa di Santa Maria di Betlem

Omaggio a Don Gino Porcheddu

“Requiem” di Jaan Gilles Haendel:

Concerto Grosso op.3 n° 3 Salve Regina”

Polifonica Santa Cecilia





Domenica 24 dicembre

- ore 11.00 • Palazzo di Città

“(To) be in Jazz” Concerti aperitivo

Associazione Blue Note Orchestra





Martedì 26 dicembre

- ore 21.00 • Teatro Comunale

“L’emozione del gospel” Cedric Shannon Gospel

Spettacolo gospel

Associazione Music & Movie

- ore 21.00 • Palazzo di Città

“A murì v’è sempri tempu” Spettacolo teatrale

Compagnia La Quinta





26 – 29 – 30 dicembre

- ore 18.00 • Teatro Il Ferroviario

“Famiglie a Teatro 2017/2018” XXVIII Stagione

“Il lago dei cigni”

Compagnia La Botte e il Cilindro





27 e 28 dicembre

- ore 16.30 / ore 18.30 / ore 20.30 • Palazzo di Città

“Un nuovo cinema per tutti” Rassegna cinematografica

“L’altro volto della speranza”

Associazione Amerindia





29 e 30 dicembre

- ore 16.30 / ore 18.30 / ore 20.30 • Palazzo di Città

“Un nuovo cinema per tutti” Rassegna cinematografica

“Sin hijos – se permetti non parlarmi di bambini”

Associazione Amerindia





Sabato 30 dicembre

- ore 18.00 • Chiesa Cuore Immacolato

“E sarà Natale a Monte Rosello Alto” Spettacolo natalizio

ASD Dance School Number One





Domenica 31 dicembre

- ore 11.00 • Palazzo di Città

“(To) be in Jazz” Concerti aperitivo

Associazione Blue Note Orchestra

- Piazza d’Italia

Capodanno in Città

Comune di Sassari





Venerdì 5 gennaio

- ore 21.00 • Palazzo di Città

“La maiaglia pisthiddenti” Spettacolo teatrale

Compagnia Nino Costa





5 – 6 – 7 gennaio

- ore 18.00 • Teatro Il Ferroviario

“Famiglie a Teatro 2017/2018” XXVIII Stagione

“Il lago dei cigni” Spettacolo teatrale per ragazzi

Compagnia La Botte e il Cilindro





Sabato 6 gennaio

- ore 19.30 • Chiesa di San Francesco (Piazzale Cappuccini)

Concerto per l’Epifania

Coro Polifonico “Francesco d’Assisi”





6 e 7 gennaio

- ore 10.00 e ore 16.00 • Ex Convento del Carmelo

Ingresso Viale Umberto I

Il Natale dei piccoli chef

Associazione Nonunamacinque

- ore 21.00 • Palazzo di Città

Aspirina a teatro con gli autori Spettacolo di satira

Associazione Governo Provvisorio