Norbello... un Natale tutti in festa!

In occasione delle festività di #Natale, l'Amministrazione Comunale di #Norbello, in collaborazione con le associazioni locali, organizza una serie di eventi e manifestazioni che vi accompagneranno durante tutte le festività.



In seguito il programma dettagliato:

- 14.12.2017 h 21.00 (c/o i locali del MIDI - Museo dell'Immagine e del Design Interattivo): proiezione "Natale col Boss" di Volfango De Biasi. A seguire pizza e bibite gratis;



17.12.2017 dalle ore 15.00: visite guidate a cura di Visit Norbello e concerto di Natale organizzato dalla Consulta Anziani;



21.12.2017 h 21.00 (c/o i locali del MIDI - Museo dell'Immagine e del Design Interattivo): proiezione "Natale a Londra - Dio salvi la Regina" di Volfango De Biasi.

A seguire pizza e bibite gratis;



22.12.2017 dalle ore 18.30: Babbo Natale consegnerà piccoli doni ai bambini, musica in piazza, mercatini di natale e... CASTAGNATA con Brindisi, offerti dall'Amministrazione Comunale;



28.12.2017 h 19.00 (c/o i locali del MIDI - Museo dell'Immagine e del Design Interattivo): proiezione "Il Bianco Natale di Topolino" di R. Gannaway, R. Schneider-Calabash, T. Craig. A seguire pizza e bibite gratis;



05.01.2018: dalle ore 16.00, il centro storico sarà animato dal Presepe Vivente, organizzato dall' Ass. Turistica Pro Loco Norbello. A seguire, i partecipanti potranno degustare le lenticchie, cucinate secondo la ricetta tradizionale.