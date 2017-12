A Sedini la 9^ Edizione Feste in Cantina

L’Associazione Turistica Culturale Pro Loco di Sedini sta organizzando la 9^ edizione di Feste in Cantina che si terrà a Sedini il 30 dicembre 2017, una manifestazione dedicata alle Cantine Storiche di Sedini e che avrà come filo conduttore il tema enogastronomico.



Si tratta di un evento che negli ultimi anni ha registrato un’affluenza e una presenza sempre crescenti. Negli ultimi due anni, in particolare, la manifestazione è riuscita a richiamare un pubblico, eterogeneo per fasce di età e interessi, di oltre 3000 unità.