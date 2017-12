Mostra fotografica di Emanuela Cau alla Fine Art Gallery di Cagliari

"Ci sono parti di me che lottano per rimanere nell'ombra, parti timorose e riservate, sono quindi l'aguzzina di me stessa, gioco con le mie ombre per portarle alla luce, è così che hanno smesso di farmi paura, di opprimermi di avere potere, i miei autoritratti sono il mio incantesimo il mio segreto di cura" Domenica 17 dicembre , nello spazio d'arte Fine Art Gallery, in via Eleonora D'Arborea 61 alle 18 e 30 inauguro la mia prima mostra.



Sono nata un po di tempo fa, in un'isola chiamata Sardegna sono stata attrice, regista, montatrice video, creatrice di storie ...

mi sono sbucciata ancora un po e mi sono scoperta fotografa, fotografa di me stessa soprattutto, lo faccio per necessità sono solo una contastorie in un modo o in un'altro, racconto ... ed è grazie a questo racconto che ogni giorno esisto.



Venite numerosi, io e le mie creature vi aspettiamo :) e sarò lieta di offrirvi un bicchiere di vino messo a disposizione per l'inaugurazione da "Meloni Vini"

