"Il Mondo di Faber" alla Biblioteca Comunale di Quartu Sant'Elena

Il mondo di Faber è un laboratorio di scrittura e drammatizzazione della parola poetica, incentrato sui testi dell'immenso. Tra Via del campo e La guerra di Piero, Hotel Supramonte, Ho visto Nina volare e altre meraviglie, si sperimenteranno le varie forme di composizione con particolare attenzione all'acrostico, spartiacque tra ciò che si è e ciò che si sarà. L'esperienza creativa sarà guidata dal poeta Gianni Mascia, direttore della rivista letteraria Coloris de limbas e della Scuola popolare di poesia per la pace.





Si articolerà in tre incontri: Lunedì 18, Martedì 19 e Mercoledì 20 Dicembre, dalle 17,30 alle 20, presso la Biblioteca Comunale di Quartu Sant'Elena, in Via Dante 68 ed è aperto a un massimo di venti persone. Organizza l'associazione culturale Treulando.



Informazioni e iscrizioni: 349 298 2331 e associazione@treulando.it



Gianni Mascia è un viaggiatore nei luoghi e nella fantasia , un dreamer in senso lennoniano, così ama dire di sé. Fino al 2001 ha insegnato alle elementari e dal 2002 in poi lavora come esperto di scrittura poetica in sardo, italiano e spagnolo presso le scuole di ogni ordine e grado e per circoli culturali, biblioteche, librerie, luoghi di detenzione, comunità e case famiglia.

Dirige la rivista di poesia in forma di libro Coloris de Limbas e ha collaborato con varie altre riviste letterarie. In Maggio del 2015 ha dato ufficialmente vita alla Scuola popolare di poesia di Is Mirrionis. Ha vinto numerosi premi letterari dei quali i più importanti sono: Leonforte (Il premio ideato dal maggior esperto di letteratura italiana del Novecento, Carlo Muscetta) nel 2004, Mario Tobino nel 2010, il Gramsci nel 2011, il Montanaru (il massimo concorso letterario in lingua sarda) nel 2012, il Premio Alla Cultura Giovanni Paolo II 2013 dell’Accademia Studi Leopardiani e il premio speciale della giuria al Rimbaud e al Peppino Mereu (in lingua sarda e col nome del suo alter ego Pablo Pascal) nel 2015. In Maggio 2017 ha vinto il la XXIII edizione del premio Anna Kuliscioff. Ha pubblicato Rottaglie, poesie, per Le Ellissi nel 1994, Variazioni su una corda d’Infinito per il Premio di Leonforte nel 2004, Jonathan Livingston su cau (traduzione in sardo del cult book degli anni settanta Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach) per Condaghes nel 2008, A liberare luce, poesie, per il premio Surrentinum nel 2009, Tzacca stradoni!Racconti della mala cagliaritana, nel 2011, per Condaghes e nel 2012 Stòria de una caixedda e de sa gatu chi dd’iat imparau a bolai, tratto dal best seller di Luis Sepùlveda Storia di una gabbianella e del gatto che le imparò a volare) di cui è andato in onda in quattro puntate, in Aprile 2013, l’adattamento radiofonico per Rai radio1, in Febbraio del 2014, nella produzione di un DVD.

In Maggio 2015 è stato finalista del premio Prèvert In Ottobre 2015 è uscito il terzo numero della rivista letteraria Coloris de Limbas da lui creata e diretta e la nuova plaquette di poesia Leopardi e la luna (cantus de prexu e de amargura) ispirata dall’omonima pièce teatrale che ha debuttato in Maggio 2015 al Teatro dell’Arco con in scena lui e Fausto Siddi che ne ha curato anche la regia.

In Ottobre 2017 è uscito il quatro numero di Coloris de Limbas ed è’ appena uscito Figli di sarcoma, traduzione della plaquette di poesia Hijos de sarcoma, della poetessa Natalia Fernàndez Dìaz Cabal



