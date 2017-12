Sant'Antonio del Fuoco a Mamoiada

Il rito di Sant'Antonio Abate a Mamoiada, con la magia del fuoco e l'emozione de "sa prima essida" di mamuthones e issohadores.



Una festa intima e non turistica, alla quale le nostre guide locali vi apriranno le porte per due giorni alla scoperta delle tradizioni legate a questo particolare momento dell'anno.



PROGRAMMA

16 Gennaio

15.30 Visita guidata alla sede dei Mamuthones e Issohadores

16.30 Degustazione dolci tipici di Sant'Antonio e caffè con mandorle

17.00 Il rito de su Pesperu



17 Gennaio

10.00 Incontro con i partecipanti

10.15 Dimostrazione della realizzazione dei dolci tipici di Sant'Antonio

11.00 Visita alla bottega del Mascheraio Ruggero Mameli e dimostrazione delle fasi di realizzazione della maschera e successiva visita alla collezione privata dell'artigiano

12.00 Il rito della vestizione

12.30 Brunch a base di prodotti tipici a km 0 in collaborazione con Su Nistru



Quota di partecipazione:

16 gennaio 12 €

17 gennaio 45 €

16+17 gennaio 55 €

Per informazioni e iscrizioni: meskesturismo@gmail.com Tel.

320.9437065 328.3128666 340.2394111