A Cagliari la prima edizione di Natale in Manifattura

Gli spazi espositivi della ritrovata ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, ospitano oltre cinquanta tra produttori e artigiani isolani che aprono le proprie botteghe per far conoscere i loro prodotti migliori: dai coltelli cesellati ai tappeti tessuti al telaio, dalle ceramiche artistiche alla filigrana, dai formaggi tipici alle birre artigianali, dal pane appena sfornato ai dolci tradizionali.



Impreziosiscono la manifestazione, che si fregia dei patrocini del Comune di Cagliari e della Regione, sei laboratori del presidio Slow Food , lo show cooking di culurgiones e seadas, una festa con balli tradizionali per tutti, i momenti musicali con Chiara Effe, le note itineranti di Eliseo Mascia e Bruno Camedda, gli aperitivi a km Zero e una cena sarda interamente realizzati con le delizie dei produttori ospiti e tanto altro.



Cuore dell'evento sono alcuni momenti culturali come la tavola rotonda “ Donne in campo ”, concertata da Ottavio Nieddu, che ospita otto figure femminili eccellenti del panorama sardo; un workshop dal tema “ Agroalimentare tra turismo e sviluppo locale ”, coordinato da Alessandra Guigoni, antropologa dell'alimentazione e blogger; un incontro con Sardex; ed ancora un seminario sul grano monococco e le sue molteplici proprietà a cura dell'associazione TricuMonOro e con la partecipazione dell'agenzia regionale LAORE.



In vista dell'imminente festività natalizia, la mostra mercato, pensata dall'associazione Imparis per suggerire idee originali con doni realizzati esclusivamente in Sardegna, è anche occasione di riflessione e sensibilizzazione sociale grazie alla presenza della Croce Rossa Italiana, che promuove una raccolta di viveri di prima necessità e vestiario per i senza fissa dimora e le famiglie assistite, e dell'ASD Gruppo Sportivo Thurpos dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Cagliari.





Le attività si svolgeranno dalle ore 11:00 alle ore 20:30 con ingresso è libero e gratuito.



Programma

SABATO 16 DICEMBRE

ore 11.00: apertura mostra mercato

ore 16.00: inaugurazione con il gruppo folk San Giorgio di Donori

ore 18.00: aperitivi a Km Zero a cura di Orange Cafè

ore 18.30: Festa in musica con balli tradizionali per tutti. Accompagnati da Samuele Meloni, organetto e launeddas



DOMENICA 17 DICEMBRE

ore 11.00: “Gustavo… lo chef più bravo!” Laboratorio gratuito* sul riconoscimento dei prodotti del territorio. Per bambini 8-12 anni. A cura di Rossana Bussa, Slow Food Cagliari

ore 11.00: “Note di Natale” aperitivi in concerto con Chiara Effe

ore 16.00: “Pasta, pasticci e pasticcini! Impastiamo insieme i dolci’ Laboratorio gratuito* per bambini 8-12 anni. A cura di Rossana Bussa, Slow Food Cagliari

ore 18.00: Laboratorio gratuito* sulle birre artigianali speziate e saison. A cura di Anna Cossu, Slow Food Cagliari

ore 18.00: “Note di Natale” aperitivi in concerto con Chiara Effe

ore 19.30: Laboratorio gratuito sui Vini della Sardegna- A cura dell'ONAV Cagliari



LUNEDI' 18 DICEMBRE

ore 17:30: Laboratorio gratuito* sui formaggi tipici. A cura di Stefano Olla, Slow Food Cagliari

ore 18.00: aperitivi a Km Zero a cura di Orange Cafè

ore 19.00: Laboratorio gratuito* sull'olio extravergine d'oliva A cura di Raimondo Mandis, fiduciario Slow Food Cagliari



MARTEDI' 19 DICEMBRE

ore 17.00: Christmas Tea in Manifattura a cura di Theophile Boutique, su prenotazione** o

re 19.00: aperitivi a Km Zero a cura di Orange Cafè



MERCOLEDI' 20 DICEMBRE

ore 11.00: Seminario “L'importanza dei cereali nella dieta e l'esperienza del frumento monococco in Sardegna” a cura dell'associazione TricuMonOro, con la partecipazione di LAORE Sardegna

ore 17.30: Tavola rotonda “ Donne in Campo - Storie ed esperienze al femminile nel terzo millennio”, coordina Ottavio Nieddu

ore 18.00: aperitivi a Km Zero a cura di Orange Cafè



GIOVEDI' 21 DICEMBRE

ore 11.00: “Un'isola in rete”. Incontro con Sardex

ore 17.30: Workshop “L'agroalimentare per lo sviluppo economico e turistico” coordina Alessandra Guigoni, antropologa e blogger

ore 18.00: aperitivi a Km Zero a cura di Orange Cafè



VENERDI' 22 DICEMBRE

ore 17.30: musiche tradizionali con Bruno Camedda ed Eliseo Mascia

ore 18.00: aperitivi a Km Zero a cura di Orange Cafè

ore 20.00: cena tipica sarda*** a cura di Orange cafè



SABATO 23 DICEMBRE

ore 18.00: aperitivi a Km Zero a cura di Orange Cafè



* su prenotazione via mail a slowfood.cagliari@gmail.com

** su prenotazione via mail a info@theophile.it oppure 070662344

*** su prenotazione via mail a: pietroorange@gmail.com. oppure 3475027197