"Faccia a Faccia" - Chelo vs Ziranu sul ring artistico del MAP di Cagliari

FACCIA A FACCIA è una rassegna di sette mostre che vedono protagonisti due artisti. Mariano Chelo ospiterà volta per volta nel suo studio un amico artista ad un’ipotetica cena e, davanti ad un bicchiere di vino, come si fa tra amici, i due si confronteranno su un argomento. Saranno i loro lavori, esposti in due pareti, una di fronte all’altra, a conversare.



AZIONE E REAZIONE Ad ogni azione corrisponde una reazione, su questo concetto si basa l’argomento del secondo incontro della Rassegna FACCIA a FACCIA.

L’ospite di questa mostra è Roberto Ziranu, barbaricino di origine, e come tutti i barbaricini è temprato col fuoco. La materia su cui opera è il più povero dei metalli, il ferro, il metallo della guerra. Le sue opere però parlano di pace, di vita e di amore per la propria terra, le sue vele si gonfiano di zefiro, il vento propizio ad Ulisse. Freddo per definizione ma attraverso le sue mani e con la complicità del fuoco, diviene un metallo prezioso e caldo, capace di regalare sensazioni uniche per forme e colori. Il pennello di Ziranu è il cannello, una lancia spara fuoco che riesce a estrapolare da questo metallo nero grigio dei colori indescrivibili sino ad arrivare, per reazione, a trasformarlo in oro.



E’ proprio questa magia che mi fa riflettere, la bellezza può risiedere anche nelle cose semplici e umili, un concetto che si adatta perfettamente anche alle persone, per citare De Andrè “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”. Azione, è strano che questo sostantivo suoni uguale in tutte le lingue, evidentemente è un suono universale. Si vive compiendo azioni, ogni cosa che si fa dopo un pensiero diventa un’azione. Succede anche che l’azione possa suggerire un pensiero. Mi accade quando dipingo, è una continua contaminazione tra azione e pensiero, una sorta di dialogo tra mente e mano, tra spirito e corpo.



I lavori esposti in questa mostra raccontano questo processo; aldilà del soggetto, è proprio il sistema di lavoro a caratterizzare questa pittura, questo perpetuo e alternato inseguimento del materiale e dell’immateriale. Credo che anche agli occhi dell’osservatore susciti un certo coinvolgimento, un’interazione mentale che va oltre al semplice piacere estetico. L’azione che mi suscita questo pensiero per esempio è quello di cancellare questo scritto, ma probabilmente non lo farò! Mariano Chelo



Dal 15 al 23 dicembre 2017

dalle 10,00 alle 14,00 mattino

dalle 17,00 alle 21,00 pomeriggio Tutti i giorni



Testo e immagine rilevati dal web