"Il Cinema siamo noi"al Centro Servizi Culturali di Oristano

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano organizza la rassegna “Il cinema siamo noi”. Numerosi gli appuntamenti previsti per tutto il mese di dicembre, a partire da lunedì 4 dicembre, tra proiezione di film, presentazioni di libri, laboratori di critica cinematografica e momenti di formazione e confronto. La rassegna è realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna, con la collaborazione di numerosi soggetti che operano in città, la partecipazione di esperti del settore (registi, critici, docenti, saggisti, psicologi, giornalisti, storici dell’arte) e la direzione artistica di Antonello Carboni, regista, documentarista, con una lunga esperienza anche nel campo dei festival (Asuni Film Festival e Mediterraneo Festival di Carbonia).

La manifestazione è rivolta principalmente ai giovani e per questo motivo numerosi appuntamenti sono stati programmati nelle scuole, nella sede oristanese dell’Università, allo Spazio giovani, ma per aprirsi a tutta la città altri appuntamenti sono previsti al Centro Servizi Culturali UNLA, all’Hospitalis Sancti Antoni e nella Biblioteca comunale.



Di seguito il programma:



IL CINEMA SIAMO NOI

- Lunedì 4 Dicembre ore 18 - Auditorium Sant'Antonio Oristano La ragazza del mondo di Marco Danieli, Italia 2016, 101' (David di Donaltello 2017 migliore regista esordiente) sarà presente il regista



- Martedì 5 Dicembre ore 9.30 - UNLA Centro Servizi Culturali Master class con Marco Danieli



- Giovedì 7 dicembre ore 10.30 - Liceo Classico Oristano Master class con Giuseppe Piccioni



- Giovedì 7 dicembre ore 18 - UNLA Centro Servizi Culturali Questi giorni di Giuseppe Piccioni, Italia 2016, 120' (in concorso alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia) sarà presente il regista



- Lunedì 11 dicembre ore 15.30 - Spazio Giovani Oristano Laboratorio di critica cinematografica a cura di Antonello Zanda (direttore Cineteca Sarda)



- Lunedì 11 dicembre ore 18 - Auditorium Sant'Antonio Oristano Basquiat di Julian Schnabel, USA 106' - Presentazione a cura di Ivo Serafino Fenu (Curatore della Pinacoteca di Oristano) e Antonello Zanda



- Giovedì 14 dicembre ore 18.00 - UNLA Centro Servizi Culturali Oristano Noi Siamo Francesco di Guendalina Zampagni, Italia 2015, 90' - (Finalista Premio Franco Solinas), seguirà l'incontro con la regista e Maria Francesca Meloni (ASSL Oristano)



- Venerdì 15 dicembre ore 10.30 - Liceo Classico Oristano Tecniche e forme dello storytelling cinematografico e televisivo a cura di Piero Tomaselli



- Venerdì 15 dicembre ore 17 - Biblioteca Comunale Oristano Suspence! Il cinema della possibilità di Damiano Cantone e Piero Tomaselli (sarà presente)



- Venerdì 15 dicembre ore 18 - Auditorium Sant'Antonio di Oristano Velma di Piero Tomaselli, Italia 2009, 92' - sarà presente il regista



- Martedì 19 dicembre ore 11 - Liceo Scientifico Mariano IV d'Arborea, sez. Ghilarza E ti ricordo ancora, la presenza televisiva in Italia con l’autrice Maria Grazia Caso



- Martedi 19 dicembre ore 17 - Sala UNLA Centro Servizi Culturali di Oristano E ti ricordo ancora, la presenza televisiva in Italia con l’autrice Maria Grazia Caso



- Martedi 19 dicembre ore 18 - Sala UNLA Centro Servizi Culturali di Oristano All I Wanna Do di Michelle Medina, Marocco , 2010, 59’ - Presentazione a cura di Maria Grazia Caso, direttrice del Mediterraneo Film Festival



- Venerdì 29 dicembre ore 17.30 - Museo Diocesano Arborense Oristano Fotogrammi dipinti a cura di Angelo Liberati (sarà presente l'artista) Intervento critico di Gianni Murtas



