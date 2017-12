"Suite InVisibile" Mostra personale di Marcello Simeone a Cagliari

Marcello Simeone prosegue il suo lavoro di ricerca sul rapporto tra arte visiva e musica regalandoci una nuova serie di opere dedicate a Bach. Questa volta ad essere transcodificate in pulsazioni sonore saranno le note straordinarie di una sonata per violino. A trasformare il suono in pulsazioni luminose che variano in durata e intensità, seguendo fedelmente la partitura, è un algoritmo realizzato dall’interactive designer Giulio Lai.



Il programma di Giulio prevede la transcodifica, in numeri, della partitura musicale e la sua trasformazione in segnali luminosi.

Marcello Simeone sembra fondamentalmente interessato al rapporto tra materia e acustica e quanto uno influenzi e modifichi il mondo dell'altro. Ecco quindi il perché dell'utilizzo di materiali così differenti per “suono” e i loro accostamenti: lane con vetri e specchi, metalli e gomme, da cui scaturiscono forme geometriche misteriose. Per questa mostra saranno protagonisti l'orbace sardo e il vetro di murano Le opere, tutte di grandi dimensioni, sono installate dentro lo Spazio Invisibile in modo da creare una scatola sonora interattiva, in modo da creare per il pubblico un'esperienza sensoriale avvolgente.



Per il vernissage è prevista una performance dal vivo della violinista Lucia Piastrelloni "Marcello Simeone guarda all'arte con atteggiamento eretico, e forse proprio per questo nei suoi lavori troviamo una grandissima spiritualità. Lo fa portando il suo pensiero ai confini della sperimentazione creando macchine perfette, scultoree, che sembrano nascondere meccanismi automatici, orologi meccanici dagli ingranaggi sognati e appuntati su fogli volanti in un particolare stato di grazia. Tali macchine euristiche svelano e nascondono su piani differenti sensazioni tattili e sonore, elementi ritmici pulsanti di colore e luce." (Testo critico di Efisio Carbone) "L’idea ha un fondamento formale di tipo marcatamente geometrico. E parte ancora una volta dalla musica che per me è l’origine e la sintesi delle sinapsi sensoriali e psicoesistenziali della mia temporanea permanenza su questa parte di universo." (Testo di Marcello Simeone)



da venerdì 8 dicembre a sabato 23 dicembre

orari: giovedì-venerdì-sabato ore 19-21



