Capodanno nel Supramonte di Baunei

Per un Capodanno diverso dal solito, quest'anno scegliete la Natura incontaminata dell'Ogliastra.



Scegliete il silenzio dei sentieri che portano nelle Cale più suggestive di tutto il Mediterraneo.

Scegliete di staccare la spina per 5 giorni.

Scegliete di vedere animali che vivono liberi ed in armonia fra loro in uno scenario unico come l'Altopiano di Golgo.

Scegliete un Cenone in montagna, davanti ad un camino acceso, con i veri sapori Ogliastrini.

Scegliete di iniziare il 2018 con l'energia positiva che solo la Natura può regalarci.