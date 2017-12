"Modigliani - Opera Sola" alla Galleria comunale d'Arte di Cagliari

Opera Sola è il nome di una sala e il titolo di un nucleo di esposizioni e approfondimenti mirati sulle opere del patrimonio civico che singolarmente e di volta in volta si daranno il cambio, per farsi ammirare con focus tutti dedicati.

Ad aprire il ciclo di appuntamenti, è " Cariatide " di Amedeo Modigliani , in mostra sino all'11 marzo 2018: nella piccola sala, attraverso un percorso che ripercorre il contesto culturale e la storia dell'opera e del suo autore si giungerà infine ad ammirare la creazione del celebre artista toscano.

Altre e importanti novità vi attendono alla Galleria Comunale: la rinnovata Stanza del Collezionista; la nuova sala di consultazione della Biblioteca d'arte, lo spazio d'accoglienza del C.Arte.C.





Testo e immagine rilevati dal web