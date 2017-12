Natale 2017 a Porto Torres

Uno spazio dedicato all'artigianato e alle esposizioni artistiche, concerti e animazione per i bambini in centro, laboratori, cinema e intrattenimento. Il Natale sarà dedicato alla cultura sarda, ai giovani e ai più piccoli: sono più di quaranta gli eventi che si susseguiranno a Porto Torres sino al 6 gennaio, quando si svolgerà il tradizionale appuntamento con La Befana in piazza.





DICEMBRE

Sabato 2

Adelasia di Torres in Ars Medievalis

Antiquarium Turritano - ore 17.00

Associazione Giudicato di Torres





Sono io l’unico vero amore. Garibaldi e le “mille”

Museo del Porto - ore 18.00

Inner Wheel Club Porto Torres in collaborazione

con la Biblioteca Comunale di La Maddalena





Domenica 3

Jano Manson in “Concerto: la legenda del rock’n roll”XXVIII Festival Etnia e Teatralità

Teatro Comunale “Andrea Parodi” - ore 19.00





Giovedì 7

Decoriamo l’albero

Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni

(su prenotazione)

Biblioteca Comunale - ore 16.30





Venerdì 8

Animazione per bambini:

scrivi la letterina a Babbo Natale

Piazza Umberto I - ore 16.30





Cover Band K2, musica nazionale, internazionale e sarda

Piazza Umberto I - ore 19.00





Sabato 9

Animazione per bambini: trucca bimbi e baby dance

Piazza Umberto I - ore 16.30





Domenica 10

Animazione per bambini: trucca bimbi e baby dance

Piazza Umberto I - ore 16.30





Martedì 12

Un caldo Natale: Costruzione di un camino

Laboratorio per bambini dai 9 ai 14 anni

(su prenotazione)

Biblioteca Comunale - ore 16.00





Mercoledì 13

Presentazione del libro “Non potho reposare.

Il canto d’amore della Sardegna”

Sala Canu - ore 18.00

Associazione culturale Imprentas





Venerdì 15

I racconti di Apollonio - visita animata al museo e area archeologica Colonia Iulia Turris Libisonis

Antiquarium Turritano - ore 15.00

per bambini dagli 8 ai 10 anni

(su prenotazione)

Soc. Coop. L’ibis





Affresco Natalizio - Lettura di un albo illustrato sul Natale e realizzazione di un affresco collettivo

Laboratorio per bambini dai 9 ai 14 anni

(su prenotazione)

Biblioteca Comunale - ore 16.00





Marching Band MadeFunky Street Band

Musica itinerante soul funky

Vie del centro - ore 18.30





Janos Hasur e Mihaly Huzsar in “Gulash, musica ungherese e racconti” XXVIII Festival Etnia e Teatralità

Teatro Comunale “Andrea Parodi” - ore 21.00





Sabato 16

Animazione per bambini: giochi in piazza

Con Minnie e Topolino

Piazza Umberto I - ore 16.30





Santa Messa in ricordo del M° Don Antonio Sanna

Chiesa di Cristo Risorto - ore 18.00

Cantori della Resurrezione





Cover Band Cheyenne, musica nazionale e internazionale

Piazza Umberto I - ore 19.00





Memorial Alberto Mura

Palasport Mura - ore 19.30

Associazione Boxing Club





Domenica 17

A Naddari tutt’impari

Piazza Umberto I - ore 16.00

Associazione Intragnas e Associazione Pro Loco





Lunedì 18

Miracolo di Natale

Piazza della Consolata - dalle 9.00 alle 21.00

Coordinamento a cura di Consulta del Volontariato, Marco Pireddu e Don Michele Murgia





Martedì 19

Il Natale dei Cantori

Chiesa dello Spirito Santo - ore 19.00

Cantori della Resurrezione





Mercoledì 20

Mercatini di Natale - Bambini della scuola primaria

M. Angellu, De Amicis e Bellieni

Piazza Umberto I e Piazza della Consolata

dalle 9.00 alle 20.00





Animazione per bambini: baby dance e zucchero filato

Piazza Umberto I - ore 16.30





Giovedì 21

Animazione per bambini: trucca bimbi e baby dance

Piazza Umberto I - ore 16.30





Venerdì 22

Il tesoro di Re Barbaro - Caccia al tesoro al museo

e area archeologica Colonia Iulia Turris Libisonis

Antiquarium Turritano - ore 15.00

per bambini dagli 8 ai 10 anni

(su prenotazione)

Soc. Coop. L’ibis





Animazione per bambini: carrozza di Frozen e Babbo Natale

Piazza Umberto I - ore 16.30





Racconti di Natale - Letture sul Natale

Biblioteca Comunale - ore 18.30

Della “Compagnia Improvvisata” - Aperto a tutti





Sabato 23

Animazione per bambini: Babbo Natale distribuisce

le caramelle

Piazza Umberto I - ore 16.30





Cover Band Tributo a Ligabue

Piazza Umberto I - ore 19.00





Domenica 24

Tradizionale Concerto di Natale

Chiesa di Cristo Risorto - ore 23.30

Cantori della Resurrezione





Martedì 26

Proiezione film “Ratchet and Klank”

Sala Canu - ore 18.00

Associazione La Camera Chiara





School of Rock tributo al rock dagli anni 70 ad oggi

Piazza Umberto I - ore 19.00





Dal 27 Dicembre al 5 Gennaio

Bibliotecario per un giorno - dai 7 anni

(su prenotazione)

Biblioteca Comunale - ore 15.30





Proiezione film “La tartaruga Rossa”

Sala Canu - ore 18.00

Associazione La Camera Chiara





Giovedì 28

Proiezione film “La mia vita da zucchina”

Sala Canu - ore 18.00

Associazione La Camera Chiara





GENNAIO

Lunedì 1

Bagno del 1° gennaio

Ritrovo a Balai alle 11.30 immersione in acqua alle 11.45

Associazione i Temerari





Sabato 6

La Befana in piazza - Parata Cartoons

e Spettacolo Musicale con tutte le più belle musiche dei cartoons

Piazza Umberto I - ore 17.00





La creazione della carta

Palazzo del Marchese

di Giovanni Dettori





Giovedì 12

Gran Finale “Bibliotecario per un giorno” (dai 7anni)

Biblioteca Comunale - ore 16.00









MOSTRE

DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO





Mostra del tappeto di Nule

Palazzo del Marchese

A cura del Comune di Nule





DAL 5 DICEMBRE AL 6 GENNAIO