A Cagliari la commedia Lawrence e Lucia - sa coja irlandesa

Commedia musicale folk a cura dell' Associazione Artistico Culturale Artenuda, della Compagnia Teatrale Fill'e chini est? e del Gruppo Folk Sa Corona.



Uno spettacolo di Bruno e Tania Tidili. Lo spettacolo racconta la vita di una semplice famiglia sarda sconvolta dall'arrivo in famiglia di un eccentrico uomo Irlandese con usi e modi molto differenti dai loro. Paura e scontro sono dietro l'angolo ma il fascino e la fiducia per il diverso faranno da forza motrice per la creazione di un mix di suoni, passi e movimenti che decreteranno la magica unione di due culture, quella Sardo-Irlandese.

Per chi crede che la diversità sia ricchezza.