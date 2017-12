"Chiamatemi Arturo"all'Arrubiu Art Gallery di Oristano

Più che avere una linea esterna, mi interessa avere un filo conduttore interno. E il mio è la molteplicità. Cambiare è il mio modo di crescere, di sentirmi parte di un universo in continua evoluzione, così come il mio essere.



L’arte mi offre il percorso per esprimere queste trasformazioni e per dare forma a questa introspezione, senza cercare molte spiegazioni. Volutamente lavoro in maniera incoerente, sperimentando tutte le discipline artistiche senza fare distinzione tra mezzi espressivi.





Cerco le mie radici nel solco della tradizione e in ciò che ancora lega il tempo alla memoria, e parallelamente, ricerco lo smascheramento dell’illusione tecnica e di pensiero di ciò che oggettivamente presento. Non accetto le barriere codificate tra i generi, sono insofferente ai luoghi comuni, spesso percorro sentieri solitari e incerti, arte e vita sempre inesorabilmente incatenati. Chiamatemi come volete, non fa molta differenza, oppure chiamatemi Arturo.



Testo e immagine rilevati dal web