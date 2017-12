Tè con autore alla Biblioteca del Parco di Monte Claro a Cagliari

Quanto conta o ha contato la lettura nel percorso di uno scrittore? Quali sono state le letture che l'hanno formato? Quando è nata in lui "l'urgenza" di scrivere?



Queste e altre domande ad accompagnare cinque incontri con autori, coordinati dall'attrice Francesca Saba, costruiti sotto forma di chiacchierata informale durante i quali, la Biblioteca Emilio Lussu si trasformerà in salotto letterario .



Direzione artistica dell' Associazione Artisti Fuori Posto in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari e la Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu.



CALENDARIO

24 Novembre h 17.00 Manelle Mureddu, Guido Masala e Massimo dall'Oglio

2 Dicembre h 17.00 Francesco Abate e Carlo Augusto Melis - Costa

7 Dicembre h 17.00 Boucar Wade

15 Dicembre h 17.00 Rossana Copez

22 Dicembre h 17.00 Marco Lutzu



Ad aprire il ciclo di incontri saluti di: Andrea Dettori Delegato alla Cultura per la città Metropolitana Bruno Orrù Dirigente del Settore Cultura Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu (Sala Giovanni Lilliu) - Villa Clara - Parco di Monte Claro - 09121 CAGLIARI



Accessi: da via Romagna a piedi e in auto; da via Mattei solo a piedi.

