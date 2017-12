Mostra Collettiva “Natale 2017” allo Spazio Arte di Sassari

Alla Galleria Arte Spazio di Sassari, le grandi firme della pittura sarda, di fine Ottocento e primo Novecento, saranno il traino della prestigiosa Mostra Collettiva “Natale 2017” che la Galleria Arte Spazio riserva, come da tradizione, agli amatori e collezionisti di tutta la Sardegna : il giorno 8 Dicembre avverrà il cocktail di apertura della mostra che comprenderà oltre 80 opere delle firme più prestigiose del panorama artistico sardo, sia contemporaneo che storico.



L’opera che apre la mostra è un’autentica perla del grande maestro Stanis Dessy, da tanti considerato come il miglior acquerellista che la Sardegna abbia mai avuto: l’ opera presentata, “Laura”, è un acquerello su carta datato 1942, sintesi perfetta della tecnica e della pulizia che il Maestro Dessy sfoderava in ogni sua opera;

proseguendo, si può ammirare un pezzo storico di Bernardino Palazzi “Tarquinia “ datato 1965 ed esposto a Milano in una quadriennale nel 1966 , un olio su tela di Mario Paglietti datato 1894.

Un' intera sala è dedicata alla pittura di Liliana Cano, opere tutte dipinte ad olio appartenenti ai vari periodi stilistici e creativi di quella che la critica considera la più importante artista sarda vivente; circa 15 i lavori presentati, che spaziano dagli anni '60 alla recente produzione.



La Mostra ospiterà anche opere di, Costantino Spada, Libero Meledina, Sisinnio Usai, Elio Pulli, Ausonio Tanda, Antonio Corriga, Ottavio Carboni, Valerio Mazzanti cosi da toccare tutte i periodi della storia della pittura Sarda dal fine ‘800 ad oggi, fino ad arrivare agli artisti sardi contemporanei come Gianni Serra, Andrea Bellino, Aline Spada, Cosimo Rodio, Antonio Pazzola, Giuseppe Bellino, Gianni Arru, Stefano Galeano e altri ancora. Saranno presenti anche pittori di caratura nazionale ed intenrazionale, ai quali verrà dedicata un'intera sala: Mark Kostabi, presente con due opere, artista di fama mondiale già inserito nei più importnati musei contemporanei al mondo, Ernesto Treccani, Giuseppe Giorgi, Antonio Anelli, Renzo Verdone, Elvio Marchionni ed altri.



