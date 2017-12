A Ozieri la mostra Arte alle Clarisse

un'evento in concomitanza con le festività più importanti dell'anno, l'equinozio d'inverno. Inserita nel programma natalizio della città, ideato per promuovere la divulgazione dei linguaggi contemporanei nella sfera delle arti visive, ma anche per fare omaggio a questa importante citta'.



Ozieri è la location prescelta in quanto ricca di storia, fin dalle origini della civiltà sarda più antica; con “Cultura di Ozieri” s'intende infatti una delle prime culture materiali del Neolitico Mediterraneo astrattisti, informali, figurativi, neo-infantili, street fotografi, sono solo alcuni dei linguaggi presenti in mostra.

linguaggi visivi per descrivere concetti, sensazioni, stati d'animo, emozioni; la varietà espressiva di una collettiva come questa arricchisce d'interesse l'evento; sono presenti artisti più o meno conosciuti, tutti professionisti inclusi in una fascia d'età che va dai 30 ai 70 anni circa che proporranno formati medi e grandi, adatti ai grandi spazi dell'ex-convento