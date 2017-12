Il Villaggio di Natale a Golfo Aranci

Il Natale è condivisione, è il piacere di stare insieme, di condividere sorrisi ed emozioni.



Golfo Aranci ha realizzato il Villaggio di Natale "The Christmas Park " per condividere la gioia delle feste natalizie.



Nel Villaggio di Natale di Golfo Aranci potrai visitare la CASA DI BABBO NATALE, divertirti nelle numerose attrazioni del LUNA PARK, assaporare tanti caldi piatti e bevande al coperto e al caldo dell'AREA SAPORI, trovare originali idee regalo nell'AREA MESTIERI.





Tutti i giorni:FESTE A TEMA CULINARIO, MUSICA E SPETTACOLI. Un’occasione unica per festeggiare con parenti e amici, in compagnia di gustose bontà e tanti momenti di divertimento. A occhi aperti, a polmoni pieni, il Natale lo sentirai nell'aria di Golfo Aranci.



Seguici su https://www.facebook.com/ilvillaggiodinatalegolfoaranci/ Eventi Christmas Park

Tutti gli spettacoli e gli appuntamenti culinari saranno al coperto.



8-9-10 Dicembre

Festa della Zuppa di pesce, piatti tipici locali e Vermentino

8 Dicembre→ Apertura del Villaggio con : Accendiamo il Natale: Accensione dell’albero con la Babbo Natale band, Show dei Palloncini Luminosi e Festa della cioccolata calda.

Alle 19:30 Spettacolo con Benito Urgu & i Tenorenis 9 Dicembre → Musica itinerante con i Music Alti e gli elfi animatori.

H. 19:30 Concerto Collage al coperto



10 Dicembre

→ Babbo Natale Band e gli elfi animatori.

H. 19:30 Spettacolo Giuseppe Masia



16-17

Dicembre Festa del Porcetto, polenta e birre artigianali



16 Dicembre

→ Giornata dei disabili. H. 19:30 Concerto Giuseppe Serra&Friends



17 Dicembre → Festa della Famiglia (Messa per le famiglie, Caccia al tesoro, Pranzo, Spettacoli, giochi, musica e regali per tutti i bambini, giochi antichi Tric e Trac)



22- 23 Festa Dolcezze di Natale

22 Dicembre → Luna Park gratuito per tutti i bambini e Torneo Christmas Volley

23 Dicembre → Torneo Christmas Football – h. 18:30 Parata Cartoons

26 Dicembre → Festa delle Castagne, Babbo Natale Band - Premiazione Mostra Concorso “Natività” (presepi viventi) 1 Gennaio → Gran Galà di Capodanno. Giuliano Marongiu presenta: Massimo Pitzalis, Maria Giovanna Cherchi, Cecilia Concas, Tore Nieddu, Gian Battista Longu, Laura Spano, Roberto Tangianu e Lucia Budroni. Lancio lanterne dei desideri e Cioccolata calda. 6 Gennaio → Arriva la Befana !