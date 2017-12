The Runway presso ExArt di Cagliari

Andrea Massa (The Vanguards) in collaborazione con ExArt e Lucidosottile presenta The Runway, il primo open space dedicato al Waacking e Voguing in Sardegna.



The Runway nasce dall'idea e dal bisogno di creare uno spazio di condivisione e puro intrattenimento per ballerini e NON per queste due discipline in continua evoluzione ma qui spesso ignorate:

-Waacking, danza ed espressione della comunità funk della West Coast americana degli anni 70, che prende ispirazione dal mondo drag per esprimere al meglio il sentimento e potenzialità della musica;

-Voguing, evoluzione in danza della comunità newyorkese del mondo BallRoom, dove sfilate e pose si alternano in un tripudio fashion di fierezza LGBT+.



The Runway è l'appuntamento settimanale dove per 2 ore si conosceranno e studieranno le due discipline tra lezioni tecniche e specifiche, laboratori,training freestyle ma anche chiacchierata culturale sulla storia e significato delle due discipline con visione documenti e film a tema.

Il progetto è coordinato dal resident teacher Andrea Massa e saranno previsti alcuni special guest durante lo svolgimento delle lezioni.



L'invito è rivolto a chiunque, ballerini /ex ballerini/non ballerini. A chiunque voglia provare una disciplina nuova, fresca e piena di energia. A chiunque voglia fare la differenza e far parte della prima comunità waacking&voguing in Sardegna. A chiunque voglia tastare con le proprie mani quella sensazione di libertà e sentimento che queste due discipline così forte come danze sociali hanno da offrire.



Info orari e prezzi:

Luogo: ExArt, Piazza Dettori 9, Cagliari

Orari: Ogni martedì ore 21 ritrovo ore 21.15 Start

Quota: 5 euro per appuntamento

Per info: 3475521330 - FB: Andrea Massa Si ringrazia ExArt e LucidoSottile per gli spazi concessi. Grafiche: Andrea Ledda