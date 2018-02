Autobus da Cagliari per la Sartiglia 2018 di Oristano

La Sartiglia è una fra le più spettacolari e più coreografiche forme di Carnevale della Sardegna, una corsa alla stella di origine medievale che si corre l'ultima domenica e il martedì di carnevale ad Oristano, rievocazione di duelli e Crociate dai colori spagnoleschi. La giostra della domenica è curata nelle sue fasi tradizionali dal Gremio (antica corporazione) dei Contadini.



Il giorno della Sartiglia, terminata la Vestizione de Su Componidori, capo della corsa, si forma il corteo dei cavalieri che si dirige verso la zona della Cattedrale dove si svolgerà la Corsa alla Stella aperta da Su Componidori che si cimenta in una discesa sfrenata al galoppo cercando di cogliere la stella con una spada, sarà poi la volta di tutti quei cavalieri scelti dallo stesso.

Finita la corsa partono le pariglie (gruppi di 3 cavalieri) che si cimenteranno in veloci e spericolate acrobazie.



Alla fine delle corse il corteo si dirige verso la sede del Gremio dove avverrà la Svestizione.



Programma: Sartiglia 2018 10:15 Appuntamento in Piazza dei Centomila 10:30 Partenza per Oristano 20:00 Partenza per Cagliari OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA Contributo di partecipazione - 16€ Adulti - 12€ Bambini (3-11) Se vuoi partecipare ma non sei ancora socio scarica il modulo qui: MODULO SOCIO: È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione. Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento. Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna Condividi