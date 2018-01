A Cagliari corsi gratuiti di iFormazione: Ma come mangi? Consigli per un’alimentazione corretta

La tua crescita personale passa anche dall’imparare a gestire correttamente il tuo corpo e a scegliere in maniera corretta il modo in cui ti alimenti. Esistono delle credenze alimentari talmente radicate e seguite da molti nella loro quotidianità, che per alcuni sono diventate delle vere e proprie “regole d’oro”.



Quante volte vi siete mai sentiti dire: I carboidrati a cena? Meglio evitare! Scegli lo zucchero di canna rispetto a quello bianco perché è più salutare! Sei a dieta? Scordati gli sgarri I grassi fanno ingrassare! Eliminali subito! Friggi una volta all’anno, mi raccomando!



Siamo proprio sicuri che queste convinzioni siano vere? In realtà nessuna di loro ha un fondamento reale e soprattutto nessuna utilità! Anzi, in alcuni casi sono suggerimenti estremamente scorretti che potrebbero addirittura peggiorare il nostro stato di salute.

Questo avviene probabilmente perché nessuno nell’arco della tua formazione personale ti ha mai insegnato a gestire l’alimentazione. Nessuno ti ha mai detto quali cibi è meglio scegliere e quali sarebbe meglio limitare, come sarebbe bene suddividere i pasti durante la giornata e come abbinare gli alimenti.



Il risultato è: non sai cosa mettere nel piatto, fai degli errori alimentari senza accorgertene e, aspetto ancora più diffuso, ti limiti nel mangiare. Nonostante ciò non ti senti in forma e continui addirittura ad ingrassare!



Questo corso è gratuito per tutti i soci che si iscrivono entro il 31 dicembre e solo per i primi 15.



Per altre richieste siamo a disposizione al 320.1877420 o su iformazione2011@gmail.com

Se invece desideri diventarlo per usufruire dei nostri servizi gratuiti, compila questo modulo: ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE

Se sei già nostro socio e vuoi riservarti il posto (perché sono solo 15 e fanno in frettissima a terminare), compila questo modulo: RICHIESTA INFORMAZIONI Link: http://www.i-formazione.com/corso/corsi-gratuiti-alimentazione-cagliari/