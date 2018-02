Autobus da Cagliari per il Carnevale di Tempio

Il Carnevale Tempiese ha origine nel 1956, viene considerato il più importante dell'Isola in quanto fa parte della Federazione Italiana Carnevali. La manifestazione richiama ogni anno migliaia di visitatori, tra canti e balli in costume della popolazione per le vie del centro, è articolato in tre principali atti che vede protagonisti rispettivamente: le maschere tradizionali tipiche del centro Sardegna e che ci riportano al mondo agropastorale, le maschere risalenti al periodo del Settecento e infine i moderni carri allegorici.

Un mix che rende unica e suggestiva questa bellissima manifestazione.



Programma:

Sabato 10 Febbraio 2018 Ore 14:30 Appuntamento in Piazza dei Centomila

Ore 14:45 Partenza per Tempio Pausania

Ore 18:30 Circa, arrivo e sistemazione presso l'Hotel Pausania Inn, cena in hotel e tempo libero a disposizione.



Domenica 11 Febbraio 2018 Ore 08:00 Prima Colazione in Hotel e mattinata libera a disposizione; Ore 12:30 Pranzo in Hotel e trasferimento al Centro Storico

Ore 15:00 Inizio della Sfilata e degli spettacoli;

Ore 19:30 Partenza per Cagliari



OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA POSTI LIMITATI CONFERMA ENTRO IL 20 DICEMBRE Contributo di partecipazione - 125€ Adulti** per prenotazioni e pagamento entro il 20/12/2017; - 104€ Bambini 6-11anni per prenotazioni e pagamento entro il 20/12/2017; - 89€ Bambini 3-5 anni per prenotazioni e pagamento entro il 20/12/2017; - 0€ Bambini 0-2 (free nel letto con i genitori) Supplementi: - 20€ Camera doppia uso Singola (disponibilità totale camere singole 2) Il contributo indicato per tutte le categorie sopra include: - Trasporto in bus GT da Cagliari a Tempio Pausania e viceversa; - Trattamento di Pensione Completa dalla cena del sabato al pranzo della domenica: - Bibite ai pasti 1/2 minerale e 1/4 di vino; È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione. Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento. foto richiedi informazioni Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna