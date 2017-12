ll you can Bibbia. Rassegna TeatrExma a Cagliari

All you can bibbia, uno spettacolo nato da una costola del Concentrato La Bibbia

Ultimo appuntamento del 2017 è venerdì 29 dicembre alle 21:00 con il Teatro Concentrato che mette in scena, Tutta, un corto teatrale del 2016 che racchiude i momenti principali della Bibbia, dalla Genesi all’Apocalisse, in un carosello di personaggi e situazioni che si succedono con un ritmo forsennato e uno stile ironico e a tratti grottesco. Lo spettacolo vede al suo interno il corto sopracitato con in aggiunta nuovi Concentrati di approfondimento, per rivivere nel dettaglio e con occhio critico le esilaranti avventure del popolo del Signore.Info: www.exmacagliari.com Prenotazioni: 3397102534 / 3405332685 o scrivendo su promoteatro@gmail.com