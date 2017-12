Natale da favola al Centro Commerciale Auchan Cagliari S.Gilla

Scopri tutti gli eventi di Natale





Si comincia sabato 2 dicembre alle ore 17 con i simpatici Rudolf e Biscottino che vi aspettano in Galleria per foto e tanto divertimento.



Domenica 3 dicembre , alle 16.30, uno speciale cantastorie racconterà le più belle fiabe natalizie



Venerdì 8 dicembre tutti gli ospiti del Centro potranno visitare il magico villaggio di Babbo Natale .





Sabato 9 e domenica 10 dicembre sarà l’occasione di conoscere da vicino i fantastici personaggi della Disney: Biancaneve, Cenerentola, il principe azzurro e i personaggi di Frozen ti aspettano per scattare foto e ballare insieme a loro le più belle canzoni dei classici Disney.





Ma gli appuntamenti non finiscono qui: sabato 16 dicembre l’Istituto Alberghiero Azoni di Pula presenterà la propria offerta formativa offrendo deliziose degustazioni per tutti con i più piccoli che potranno divertirsi entrando in una palla di neve gigante (anche domenica 17). Infine, sabato 23 e domenica 24 dicembre si potrà fare l’immancabile foto al fianco di Babbo Natale e divertirsi con la variopinta tecnica del bodypainting.





Gli eventi per celebrare il Natale si vanno a sommare al già ricco palinsesto in grado di soddisfare i gusti di tutti: dai piccoli, con giornate dedicate, ai giovani, con esibizioni musicali degli artisti più seguiti alle famiglie. Grazie a 50 negozi, tanti brand importanti ed un rifornito supermercato il Centro Commerciale Auchan Cagliari S. Gilla è il luogo perfetto dove passare il proprio tempo libero anche durante le festività natalizie.