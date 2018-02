A Cagliari corsi gratuiti di iFormazione: Trasforma il tuo sogno in obiettivo

Se non abbiamo ciò che sognamo NON è perché non possiamo averlo o è irraggiungibile. Le causa principale è che nessuno ci ha mai insegnato come fare per ottenere qualcosa di desiderato, perciò abbiamo chiamato sogno tutto ciò che attirava la nostra attenzione e che necessità di strumenti e azioni che sono “apparentemente” fuori dalla nostra portata.



In questo corso lavoreremo su una tecnica potentissima in grado di aiutare ed ottenere tutto quello che desideriamo.

Hai visto tutti i corsi gratuiti compresi nell’iscrizione annuale? Compila questo form per richiedere informazioni sui corsi gratuiti



RICHIEDI INFORMAZIONI (http://bit.ly/richiesta-informazioni)

Se non sei ancora ancora dei nostri richiedi l’iscrizione compilando questo modulo ISCRIVITI ALL’ ASSOCIAZIONE (http://bit.ly/iscriviti-associazione)



IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro 30 giorni prima dalla data del corso. Questo per permetterci di organizzarci e garantirvi un servizio perfetto. Per avere tutti i dettagli su come partecipare ai nostri corsi contattare il 3201877420 o scrivere via mail a iformazione2011@gmail.com. Il corso è rivolto ai soci dell’associazione.



DISDETTA DI PARTECIPAZIONE Il partecipante potrà annullare l’iscrizione al corso in ogni momento, con comunicazione scritta via mail.