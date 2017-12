A Cagliari Corso di Pittura Emozionale

La pittura è linguaggio. Che l’arte e la creatività svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito del processo di crescita infantile è confermato da moltissimi studi. La pratica di attività artistiche contribuisce a migliorarne le capacità espressive, a favorire l’apprendimento e permette di liberare le potenzialità creative di ogni bambino. L’arte, nelle sue forme più varie, arti visive, musica, teatro, danza, coinvolge tutti i sensi del bambino e ne rafforza le competenze cognitive, socio-emozionali e multisensoriali.





Grazie all’uso del colore, dei pennelli, della tela, questo corso permette ai bambini di dare voce ed espressione alla propria interiorità. Aiutare i bambini a liberare tutte le loro potenzialità creative è importante tanto quanto fargli fare attività fisica. In questo percorso, i bambini, liberi da condizionamenti sociali e culturali, possono con naturalezza apprezzare tratti, colori e forme, esprimere sentimenti e passioni che su un foglio di carta diventano evidenti in tutta la loro forza. E' una necessità educativa stimolare la creatività dei bambino, anche e soprattutto (visti i tempi) come antidoto alla dipendenza digitale, videogiochi e video.



Il presupposto da cui si parte è aprire ai bambini dai cinque anni in avanti le magiche porte del linguaggio della pittura per dare voce e corpo alla loro libertà espressiva e contribuire alla crescita creativa e intellettiva di ogni bambino. E per farlo, non bisogna essere piccoli Picasso, bensì bisogna essere bambini. Un percorso didattico che mira a portare i bambini alla del mondo artistico, delle sue forme, dei diversi supporti e materiali utilizzati. I laboratori prevedono una parte teorica e una pratica: la dimensione manuale viene integrata con momenti di spiegazione per offrire apprendimenti teorici alla portata dei bambini.



Al termine del percorso verrà realizzato un evento espositivo nel corso del quale i bambini potranno esporre i loro lavori e condividere l’esperienza. Ideatrice e conduttrice dei percorsi- Dott.ssa Stefania Faedda, Pedagogista e pittrice autodidatta.