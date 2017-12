"Opere Dylaniate": un evento con l'artista Angelo Liberati al TurisArt di Cagliari

Angelo Liberati, un artista del nostro tempo a tutto tondo, in questo periodo ha acquisito anche il dono dell'ubiquità e/o riesce a farsi in quattro. Imperdibili la sua mostra personale dal titolo " Bootlegliberation ", inaugurata il 18 c.m. alla Galleria "MARTE", in quel di Oristano in via Cagliari 277.



La si può visitare liberamente fino al 10/01/2018. Il secondo evento, avverrà il 2 dicembre p.v. h. 19.00, nello Spazio Espositivo "TURISART" in via G.

Deledda n. 74 (piano 1°) a Cagliari. Consiglio agli amanti dell'arte, di andare a visitare la mostra ed a partecipare all'evento, perché, a mio modesto avviso (ma non solo), meritano ambedue attenzione. Io, non possedendo il dono della bilocazione e non riuscendo nemmeno a farmi in due, parteciperò per il momento al secondo, intitolato " DYLANIATE " (indovinate perché...). Introduce alle opere del Maestro, la dott.ssa Rita Pamela Ladogana, del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari.



Ingresso free... come da cognome d'artista. Testo di GiGhi.

News e immagine rilevati dal web.