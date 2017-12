Natale in Oratorio a Santa Maria Navarrese

Da ormai sette anni, gli Elfi dell'oratorio San Filippo Neri a Santa Maria Navarrese, lavorano per far sentire l'atmosfera natalizia.



Dall'otto dicembre, festa dell' Immacolata, nel piazzale antistante l'oratorio verranno allestiti gli stand, dove si potranno trovare tante idee regalo.



Inoltre, in occasione dell'apertura dei mercatini, si potrà assistere allo spettacolo di magie circensi della compagnia Circovagando.



Ma non finisce qui, gli Elfi aiuteranno tutti i bambini a scrivere la letterina e imbucarla nella cassetta della posta natalizia.



L'appuntamento continua il 17 dicembre con i giochi gonfiabili e per finire il 23 dicembre con la grande Festa in cui si potrà ammirare la casa di Babbo Natale e fare la foto con lui in persona!