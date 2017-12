Circuito Nord Sardegna e Corsica.





La nascita dell’evento risale al 2011 a Castelsardo con la prima edizione di Vele nel Golfo , che a visto il coinvolgimento di alcuni velisti-armatori, per un totale di “sole”5 barche a vela partecipanti. Immediatamente nasce l’esigenza di fare rete, di fare gruppo, per cui si inizia una “collaborazione a progetto” nella quale l’organizzatore Lega navale di Castelsardo coinvolge circoli e lega di Stintino e Isola Rossa, già partner nella velerggiata della Tre Torri.

Poco tempo dopo si è avuto il gradito ingresso della Lega navale di S. Teresa di Gallura e, da ormai due anni il Club de Voile de Bonifacio in Corsica, un primo importante contatto per il coinvolgimento di velisti Corsi.





L’edizione del 2017 ha visto una media di 25-30 barche per ogni tappa organizzata, a testimonianza della grande crescita della manifestazione .





Grazie ala collaborazione tra L.N.I. di Castelsardo, L.N.I.S.Teresa Gallura, dal Circolo Nautico Punta Canneddi dell’ Isola Rossa, Club de Voile de Bonifacio, la base nautica Vela Marina di Stintino, Il Centro Velico Asinara Di Sassari e, nuova e recente collaborazione, Isole in vela della Maddalena , si è organizzata quest’anno la sesta edizione della manifestazione “Vele Nel Golfo 2017-2018” dedicata a tutti gli appassionati di vela che vogliono vivere il mare e veleggiare anche lontano dalla canonica stagione estiva.





La manifestazione assume una valenza sportiva, crocieristica, di conoscenza del territorio e didattica.





L’insieme di queste particolarità rende il progetto unico nel suo genere.





Sportiva, perché si seguono delle regole riconosciute a livello internazionale e si instaura una sorta di gara “non propriamente agonistica” anche se, in molti frangenti, si respira un’aria di sana e rispettosa competizione. Al termine di ogni tappa vengono stilate delle classifiche in tempo compensato con l’ausilio di un programma da noi progettato e sviluppato, che ha l’obbiettivo di “appianare” con alcuni coefficienti correttivi, le differenze tecnologiche, costruttive, di vetustà e di grandezza di ogni singola imbarcazione, permettendo una democratica competizione tra barche concepite per le regate e barche concepite per la crociera pura, senza stravolgere drasticamente i reali valori di barche ed equipaggi .





Crocieristica, perché agendo su un’area vasta, soprattutto nelle tappe di trasferimento ma anche nelle veleggiate tra le boe, si naviga in zone sempre nuove ed in periodi non usuali, con la possibilità, grazie all’interazione con le realtà portuali che mettono a disposizione gli ormeggi, di organizzare e rendere i trasferimenti più comodi a seconda delle esigenze e disponibilità di ogni armatore e del suo equipaggio.





Di Conoscenza del territorio, perché in ogni porto si promuovono le realtà locali, cercando la collaborazione e interazione con le realtà ospitanti, tramite la sensibilizzazione delle amministrazioni comunali.





Didattica, perché oltre a contribuire alla continua formazione nautica dell’armatore e dell’equipaggio, le barche si offrono sempre per ospitare gratuitamente a bordo un certo numero di persone che si vogliono avvicinare al mondo della vela, con particolare attenzione a giovani.





Questa manifestazione è patrocinata dai comuni di Castelsardo, Isola Rossa, Sorso, Stintino, Unione dei comuni alta Gallura, Bonifacio, La Maddalena, dall’Assonautica Nord Sardegna, dalla CC.I.AA. Nord Sardegna, ed ogni anno si uniscono nuovi partner al progetto.





Un ringraziamento particolare va rivolto alla Capitaneria di Porto. Per importantissimo supporto nell’organizzazione delle varie tappe della manifestazione.





Stintino :





1^ prova: 3/12/2017 Vela Marina





Castelsardo





2^ prova: 10/12/2017 L.N.I. Castelsardo





Isola Rossa





3^ prova: 14/01/2018 Circolo Nautico Punta Canneddi





Santa Teresa





4^ prova: 24/02/2018 L.N.I. Santa Teresa





Bonifacio





5^ prova: 25/02/2018 C.V.Bonifacio





6^ prova: 25/03/2018 Finale





Le date fissate, come ogni anno, possono subire delle modifiche in relazione a situazioni meteo e o opportunità organizzative.





Si ringraziano per la sempre fattiva collaborazione le basi nautiche interessate, che mettono a disposizione gratuita i propri ormeggi :





Stintino (Marina Di Stintino, Vela Marina, Se.Ma servizi nautici, C.N.Torres).





Porto Torres (Cormorano Marina)





Castelsardo (Ge.Cas spa, Coop Cigno).





Isola Rossa ( Marina Isola Rossa )





S.Teresa Gallura ( Silene Multi servizi, Marc Yachting )





Bonifacio ( Direttore del Porto di Bonifacio )





La Maddalena ( Isole in vela Cala Mangiavolpe.)