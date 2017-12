I Cantori della Resurrezione di Porto Torres sono lieti di invitare tutti voi ai nostri appuntamenti musicali del mese di dicembre: "NATALE CON I CANTORI" 10 Concerti in 8 Paesi per festeggiare lo spirito del Natale in nostra compagnia..



Tanti brani dal nostro vasto repertorio e tanti nuovi, tutti da ascoltare e riascoltare.. Dal Gregoriano alla Polifonia rinascimentale e barocca, dagli autori contemporanei ai brani di ispirazione popolare Sarda.



Per ogni concerto, un repertorio differente: Rassegne musicali, concerti di Natale, feste patronali, concerti di solidarietà e di ricordo



Potrete trovare tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla nostra PAGINA FACEBOOK, INSTAGRAM E SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE



Ecco gli appuntamenti:



Sabato 2 ore 19:00 Chiesa di Sant'Andrea Sedini Festa Patronale di Sant'Andrea



Sabato 9 ore 19:00 Auditorium Comunale Putifigari Concerto di Natale



Sabato 16 ore 18:00 Chiesa di Cristo Risorto Porto Torres Santa Messa in ricordo del Maestro Don Antonio Sanna



Martedì 19 ore 19:00 Chiesa dello Spirito Santo Porto Torres Concerto di Natale



Mercoledi 20 ore 19:00 Cliniche Universitarie Sassari Concerto nei reparti padiatria e maternità



Venerdì 22 ore 20 Chiesa di Santa Croce Sorso Concerto di Natale



Sabato 23 ore 19 Chiesa Santa Famiglia di Nazareth Macomer Concerto di Natale



Domenica 24 ore 23:30 Chiesa di Cristo Risorto Porto Torres Tradizionale Concerto di Natale



Mercoledì 27 ore 19 Chiesa San Giorgio Martire Semestene Concerto di Natale



Sabato 30 ore 19 S.Pietro di Sorres Borutta Concerto di Ringraziamento "Te Deum"