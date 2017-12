MariNatale 2017 a Cagliari

MariNatale propone un calendario integrato di manifestazioni ed eventi che hanno la finalità di animare le strade del quartiere Marina durante il periodo delle festività natalizie. Dal 24 novembre al 24 dicembre sarà aperto uno Showroom in via Manno, ove esporranno alcune imprese dell'artigianato artistico che, oltre ad esporre le proprie creazioni, organizzeranno laboratori attivi Si darà vita alla Casa di Babbo Natale con un allestimento che coniuga la tradizione sarda e il Natale: lo spazio costituisce un luogo dedicato ai bambini ove verranno organizzati i laboratori di “Canzone e Illustrazione su misura”.



Inoltre il quartiere della Marina, le sue stradine e le piazze, diventeranno un palcoscenico in movimento per alcune formazioni musicali, diverse per ogni appuntamento, che faranno un Concerto Itinerante, animando così le passeggiate dei cagliaritani dedicate alle compere natalizie.

Infine uno stettacolo itinerante di giocoleria.