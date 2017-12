"Erendira" Rassegna TeatrExma a Cagliari

Arriviamo in prossimità delle feste natalizie e venerdì 22 dicembre alle ore 21 va in scena Erendira , una fiaba per adulti per voce, disegni e live electronics, liberamente tratta dal testo di Garcia Marquez

La incredibile e triste storia della candida Erendira e di sua nonna snaturata, che parla agli adulti, per ricordare quanto siamo gli unici artefici nell’autodeterminare il nostro destino. Lo spettacolo con Michela Atzeni, che ne ha realizzato anche l’adattamento e la regia, è accompagnato dalle musiche di Salvatore Spano.





Info: Protagonista del racconto breve di Marquez, intriso dei suoni, delle visioni e dei colori della sua terra della storia, è Erendira, un’adolescente orfana che vive con la nonna da quando è bambina, facendole di fatto da badante. Un giorno, stremata dalle mansioni domestiche, dimentica di spegnere il candelabro con cui si accompagna nella sua stanza da letto: il vento caldo e furioso del deserto entra prepotentemente dalla finestra rovesciando le candele sulle tende e incendiando la casa della nonna e tutte le sue proprietà.Inizia così la triste storia di Erendira che da quel momento dovrà “ripagare” il debito contratto con la nonna secondo le modalità molto particolari che la donna proporrà… fino al tragico finale a sorpresa.Info: www.exmacagliari.com Prenotazioni: 3397102534 / 3405332685 o scrivendo su promoteatro@gmail.com Testo e immagine rilevati dal web