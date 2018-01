Corso di formazione “Nuove Vie di fronte al Conflitto” a Cagliari

Il Corso insegna le abilità della Comunicazione Nonviolenta (CNV) per affrontare qualunque situazione di tensione e di conflitto, sia nella sfera privata che professionale.



Esploreremo le possibili scelte per far fronte: - alla rabbia nostra e alla rabbia degli altri - al conflitto (“Sì, qualunque cosa ti venga in mente con questa parola, esploreremo quello!”) - alle conversazioni difficili - alle comunicazioni di notizie spiacevoli, nella cura e considerazione degli altri - supportare le dinamiche di gruppo e la diversità



SEDE DELLA FORMAZIONE: CAGLIARI

DATE:

Primo modulo 1/4 febbraio 2018

Secondo modulo 17/20 maggio 2018

Terzo modulo 26/29 luglio 2018



CORSO ACCREDITATO MIUR PER DOCENTI RILASCIO CREDITI ECP DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE



ISCRIZIONE SCONTATA ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Ulteriori sconti per partecipanti ai Gruppi di Pratica CNV

Dettagli alla pagina: http://www.giovannacastoldi.it/event/mediare-le-relazioni-2018-cagliari/ Informazioni e iscrizioni: info@giovannacastoldi.it