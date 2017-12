Emozioni in Corpo - Tricirco ad Alghero

Da lunedi 16 ottobre alla Respublica Fulvio Riu e Paola Cannoni, di Tricirco, propongono un corso di espressività corporea per bambini, Emozionincorpo. Presentazione corso e accoglienza coi genitori, lunedi 16 alle ore 17,30 alla Respublica. Descrizione del corso: Il corpo è un mezzo importante col quale ci relazioniamo all'ambiente, ma purtroppo nella società attuale esso tende ad essere dimenticato.



La comunicazione non avviene solo attraverso la voce, ma anche e sopratutto mediante gesti del proprio corpo, che spesso neanche ci si accorge di compiere.

L'obiettivo principale del corso è quello di aiutare il bambino ad acquisire una padronanza maggiore del proprio corpo e dei propri mezzi espressivi , affinando quelle competenze corporee che ci appartengono. Il laboratorio di espressività corporea è quindi un percorso che consente di sperimentare, scoprire nuovi contesti comunicativi attraverso il corpo, il gesto, ma anche attraverso varie forme d'arte, mettendosi in gioco su potenzialità corporee scarsamente esplorate nella quotidianità.



Modalità utilizzate: Il laboratorio si svolgerà in gruppo, per recuperare la propria spontaneità, alla ricerca di un rapporto sincero con l'altro , fondato su una comunicazione autentica. Si utilizzeranno tecniche di comunicazione non verbale e di espressione corporea, attraverso esercizi mirati a stimolare la creatività tramite l'interazione e l'improvvisazione.



Questo percorso ludico si avvarrà di giochi di gruppo, attività motorie, improvvisazioni-gioco con oggetti ma spazierà anche tra alcuni dei linguaggi artistici come la clownerie e la giocoleria. Il gioco sarà il filo conduttore di tutte le esperienze proposte attraverso le quali, passo dopo passo, ogni bambino potrà arrivare al raggiungimento degli obiettivi



Obiettivi: " tirare fuori", cioè esprimere emozioni, pensieri, sguardi; sviluppare la capacità di leggere e interpretare i messaggi provenienti dal proprio corpo, sviluppare l'espressività, la percezione dello spazio e del proprio corpo nello spazio stesso; , ampliare le conoscenze e le capacità relazionali con sè e con gli altri, dare spazio alla valenza artistica, creativa del movimento.



A chi è rivolto: A tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni



Luogo d'incontro: Respublica, piazza Pino Piras, Alghero

Giorni e orari: Ogni lunedi dalle ore 18 alle ore 20

Contributo: Si richiede un contributo di euro 15 mensili con riduzioni per fratelli/sorelle.



Cannoni Paola

E' laureata in pedagogia, con esperienza più che ventennale come educatrice nel settore dei servizi psico pedagogici. Lavora nell'ambito del settore educativo territoriale a contatto con bambini, adolescenti, diversamente abili e sofferenti mentali. Nel frattempo, dopo tanti anni di "gavetta" e diversi corsi e workshop in campo artistico, entra nel magico mondo dell'animazione sociale. Diventa, nel 2007, "clown sociale", frequentando un corso base intensivo di clown terapia, dove impara le basi della clownerie, della giocoleria, dell' "art baĺloon", dell'acrobatica. Arti che approfondisce, nel tempo, tramite ulteriori workshop e corsi ( acrobatica creativa,mimo, giocoleria ed espressività corporea, face painting, trampoleria, bolle di sapone giganti, giocoleria) e collaborando con artisti di alcune associazioni e compagnie teatrali, quali "Ilfilodeldiscorso" di Elena Solinas e Ignazio Chessa. Ha lavorato per diversi anni, nel ruolo di educatrice, in campi estivi e da alcuni anni gestisce, nel ruolo di animatrice, un'attività di Mini club nel periodo estivo. Promuove e gestisce anche laboratori artistico- creativi, animazioni alla lettura, e laboratori sensoriali presso strutture private e strutture pubbliche ,come asili nido e scuole ,alle quali propone diversi progetti. Attualmente lavora sempre come educatrice e come animatrice tramite Tricirco, associazione che si occupa di animazione sociale in diversi settori socio-culturali , e gestisce e porta nelle diverse piazze e scuole della Sardegna una ludoteca itinerante, il Ludobus, che propone giochi rigorosamente di legno.



Fulvio Adriano Riu

Dopo alcune esperienze di clownerie e spettacoli di magia in strada, prende l'attestato come clown sociale, frequentando nel 2009 un workshop intensivo di clown terapia, imparando le basi della giocoleria, clownerie, art balloon. Nel 2010, dopo aver coltivato la passione per la magia, entra a far parte dell'Albo Nazionale dei Prestigiatori. Dal 2009 ad oggi, partecipa a diversi corsi e workshop , approfondendo le sue competenze artistiche attraverso diversi corsi di giocoleria ed espressività corporea, teatro, cabaret, clownerie, teatro dell'oppresso, story telling, reading teatrale, mimo corporeo e maschera, trampoleria, formatore clown di corsia, magia,organizzazione di manifestazioni artistiche, bolle di sapone giganti. Nel 2012 gestisce un corso di clownerie per bambini e uno di magia rivolto a ragazzi ed adulti presso lo Spazio T e nel 2015 un corso di magia per ragazzi e adulti presso la Respublica, ad Alghero. Attualmente lavora come mago comico ed animatore sociale tramite l'associazione Tricirco, collaborando con diverse associazioni e compagnie teatrali, quali Ilfilodeldiscorso di Elena Solinas e Ignazio Chessa. Gestisce da alcuni anni un'attività di mini club e collabora con strutture pubbliche e private, gestendo laboratori artistico-creativi e animazioni alla lettura e portando in giro per le piazze, i parchi e i cortili un ludobus proponendo rigorosamente giochi in legno. Adatto ai bambini